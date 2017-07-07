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UNESCO решит, являются ли Хеврон и Пещера Праотцев палестинским объектом культурного наследия

время публикации: 10:12 | последнее обновление: 10:26 блог версия для печати фото
UNESCO

Организация UNESCO в пятницу, 7 июля, должна принять решение по поводу провозглашения Старого города Хеврона и Пещеры Праотцев палестинским объектом культурного наследия, имеющим всемирное значение. С такой инициативой выступили представители палестинской администрации, утверждая, что этот район находится под угрозой, и что Израиль наносит ущерб собственности, расположенной там, сообщает сайт Walla.

В предложенном документе Хеврон упоминается как исламский город, и отрицается связь евреев с ним. Как отмечает издание, если это решение будет принято, это станет дипломатической победой палестинцев и еще одним примером предвзятого отношения ООН к Израилю.

Для того, чтобы решение было одобрено, необходимо две трети голосов членов UNESCO. МИД Израиля предпринимает усилия для того, чтобы убедить страны проголосовать против этой инициативы.

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