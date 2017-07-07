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В Израиле

В Тель-Авиве пьяный водитель попытался сбежать от полицейских

время публикации: 16:07 | последнее обновление: 16:24 блог версия для печати фото
В Тель-Авиве пьяный водитель попытался сбежать от полицейских

В Тель-Авиве пьяный водитель попытался сбежать от полицейского кордона, проводившего проверки на содержание алкоголя в крови. Водителя удалось задержать только после того, как его автомобиль врезался в дерево. Тогда выяснилось, что мужчина находится под воздействием алкоголя, сообщает в пятницу, 7 июля, пресс-служба полиции.

Как уточняется, инцидент произошел ранним утром в районе развязки Ла-Гуардия. Полицейские остановили для проверки 30-летнего жителя центра страны. Заподозрив, что мужчина может быть пьян, полицейские провели проверку дыхания на алкоголь.

Когда проверка показала наличие алкоголя в крови, водитель решил нажать на педаль газа и сбежать, однако врезался в дерево на обочине дороги. Вскоре его обнаружили полицейские. Они выяснили, что количество алкоголя в его организме в полтора раза превышало допустимое.

Мужчина в свою защиту заявил, что "испугался". Против него заведено дело. Офицер полиции также забрал у него водительские права.

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