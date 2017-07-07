Бойцы МАГАВ провели "День открытых дверей" для детей, борющихся с болезнью

Бойцы и волонтеры пограничной полиции (МАГАВ) устроили день "День открытых дверей" для 120 детей, семьи которых являются членами некоммерческой организации "Зихрон Менахем".

Это организация, 27 лет назад основанная Мири и Хаимом Эренталь, чей сын, Менахем, умер от онкологического заболевания, объединяет детей, борющихся с болезнью, и их родителей.

Организация "Зихрон Менахем", стремясь наполнить жизнь детей яркими впечатлениями, которых они лишены из-за болезни, договорилась с командованием МАГАВ о проведении "Дня открытых дверей" на базе пограничной полиции. Детям показали, как действуют пограничники в ходе спецопераций, представили конную полицию, кинологов с собаками и многое другое, сообщает пресс-служба МАГАВ.

Затем в сопровождении бойцов МАГАВ дети совершили экскурсию к Стене плача.

Командир МАГАВ генерал-майор Яаков (Коби) Шабтай сказал, обращаясь к детям, что для него и всех его товарищей большая честь провести этот день вместе с ними, радуясь их улыбкам.





