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В Израиле

Предъявлены обвинения воспитательнице яслей, подозреваемой в насилии над детьми

время публикации: 11:01 | последнее обновление: 14:16 блог версия для печати фото
Кармель Мауда в суде. 7 июля 2019 года
Кадр с камеры наблюдения в детском саду
Кадр с камеры наблюдения в детском саду
ВСЕ ФОТО

В воскресенье, 7 июля, в окружном суде в Лоде было подано обвинительное заключение против Кармел Мауды – хозяйки яслей "Baby Love" в Рош а-Аине, задержанной по подозрению в жестоком обращении с детьми.

В тексте обвинительного заключения упомянуты 18 случаев жестокого обращения с маленькими детьми, в результате чего пострадали 11 детей ясельного возраста. В частности, перечислены такие действия: воспитательница накрывала голову ребенка одеялом и садилась на него сверху, не давая ему двигаться; одному из детей она связывала руки; она трясла детей, которые не слушались ее; она била ребенка подгузником; она щипала детей; она заставила ребенка съесть содержимое тарелки, в которую его вырвало, и т.д.

После предъявления обвинения суд в Лоде продлил содержание Кармел Мауды под стражей на 19 дней. Она находится в изоляторе временного содержания тюрьмы Неве Тирца.

В субботу, 6 июля, около этой тюрьмы митинговали около 100 родственников и близких детей, пострадавших от действий Кармел. Один из отцов заявил: "Мы продолжим митинговать и напоминать всем, что в стенах этой тюрьмы находится чудовище".

Кармел Мауда была задержана 21 июня.

6 июля был подожжен дом, в котором проживала Кармел Мауда. Вечером полиция задержала молодого человека, подозреваемого в причастности к происшествию. 7 июля срок его содержания под стражей был продлен на четыре дня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что правительство одобрит размещение камер во всех израильских детских садах и усиленный надзор за ними. При этом он осудил поджог дома Мауды. "Я понимаю протест родителей, но не понимаю насилия", – сказал глава правительства.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 июля 2019 г.
Возле тюрьмы "Неве Тирца" прошла демонстрация родителей воспитанников яслей Baby Love
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2019 г.
Задержан подозреваемый в причастности к поджогу жилого дома в Рош а-Аине
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2019 г.
Рош а-Аин: пожар в доме хозяйки яслей, подозреваемой в жестоком обращении с детьми. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июля 2019 г.
В Рош а-Аин проходит пикет возле дома воспитательницы, подозреваемой в жестокости к детям
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июля 2019 г.
Полиция распространила видеоматериалы из дела о насилии над детьми в частных яслях. ВИДЕО





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