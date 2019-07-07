Предъявлены обвинения воспитательнице яслей, подозреваемой в насилии над детьми

В воскресенье, 7 июля, в окружном суде в Лоде было подано обвинительное заключение против Кармел Мауды – хозяйки яслей "Baby Love" в Рош а-Аине, задержанной по подозрению в жестоком обращении с детьми.

В тексте обвинительного заключения упомянуты 18 случаев жестокого обращения с маленькими детьми, в результате чего пострадали 11 детей ясельного возраста. В частности, перечислены такие действия: воспитательница накрывала голову ребенка одеялом и садилась на него сверху, не давая ему двигаться; одному из детей она связывала руки; она трясла детей, которые не слушались ее; она била ребенка подгузником; она щипала детей; она заставила ребенка съесть содержимое тарелки, в которую его вырвало, и т.д.

После предъявления обвинения суд в Лоде продлил содержание Кармел Мауды под стражей на 19 дней. Она находится в изоляторе временного содержания тюрьмы Неве Тирца.

В субботу, 6 июля, около этой тюрьмы митинговали около 100 родственников и близких детей, пострадавших от действий Кармел. Один из отцов заявил: "Мы продолжим митинговать и напоминать всем, что в стенах этой тюрьмы находится чудовище".

Кармел Мауда была задержана 21 июня.

6 июля был подожжен дом, в котором проживала Кармел Мауда. Вечером полиция задержала молодого человека, подозреваемого в причастности к происшествию. 7 июля срок его содержания под стражей был продлен на четыре дня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что правительство одобрит размещение камер во всех израильских детских садах и усиленный надзор за ними. При этом он осудил поджог дома Мауды. "Я понимаю протест родителей, но не понимаю насилия", – сказал глава правительства.





