Умерла экс-министр и депутат Ора Намир

В воскресенье, 7 июля, в возрасте 88 лет скончалась Ора Намир, занимавшая в прошлом посты министра и депутата Кнессета от партии "Авода".

Она родилась в 1930 году. Уже в Кнессете второго созыва была секретарем фракции МАПАЙ и руководства коалиции. Была депутатом Кнессета с 1974 по 1996 год. Во втором правительстве Ицхака Рабина, начиная с 1992 года, занимала пост министра труда и социального обеспечения, а также короткое время была министром экологии.

Принадлежала к левому крылу партии "Авода". Уже в 1986 году призывала к переговорам с палестинскими арабами, не исключала возможности переговоров с ООП.

В 1994 году в интервью "Гаарец" заявила: "Треть репатриантов из бывшего СССР – старики, треть – инвалиды, и почти треть – матери-одиночки". После скандала, вызванного этими высказываниями, ее отношения с Ицхаком Рабиным и Шимоном Пересом испортились, и на праймериз перед выборами в Кнессет 14-го созыва она заняла лишь 13 место, уступив Далии Ицик позицию "первой леди" партии "Авода".

Ора Намир восприняла это как провал и решила покинуть политику. С 1996 по 2000 года была послом Израиля в Китае.

В 2003 году безуспешно баллотировалась в Кнессет в рамках списка "Ам Эхад" во главе с Амиром Перецом.

Была замужем за бывшим мэром Тель-Авива Моше Намиром. Жила на улице Дерех Намир, названной в его честь.

Время и место похорон Оры Намир пока не опубликованы.