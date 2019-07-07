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В Израиле

Расследование операции в Хан-Юнисе: подполковник М. погиб от "дружественного огня"

время публикации: 21:27 | последнее обновление: 21:34 блог версия для печати фото
Расследование операции в Хан-Юнисе: подполковник М. погиб от "дружественного огня"
Расследование операции в Хан-Юнисе: подполковник М. погиб от "дружественного огня"
Начальник генерального штаба Авив Кохави

Разрешена к публикации информация о завершении внутриармейского расследования обстоятельств операции, проведенной подразделением специального назначения ЦАХАЛа 11 ноября 2018 в Хан-Юнисе. В ходе расследования было выявлено немало просчетов.

В частности, было установлено, что командовавший операцией подполковник М. был убит не боевиками ХАМАСа, а другим офицером подразделения, также в звании подполковника. В него попала пуля, выпущенная из пистолета с глушителем.

Также сообщается, что просчеты были допущены и в ходе случайного столкновения с группой боевиков ХАМАСа, столкновения, повлекшего за собой провал операции. Беседа боевиков с действовавшими под прикрытием военнослужащими ЦАХАЛа вызвала подозрения. Поняв, что их разоблачили, военнослужащие открыли огонь. При этом и был убит вышедший из микроавтобуса подполковник М., который продолжал беседовать с боевиками, пытаясь развеять подозрения.

После этого военнослужащие погрузили в машину пострадавших и оборудование и поспешили к точке, где их ждал вертолет. В отчете отмечается, что в этом эпизоде солдаты действовали грамотно, что позволило им избежать плена.

В ходе эвакуации и они, и экипаж вертолета проявили значительное мужество. Действуя под огнем, они забрали все секретное оборудование. Затем автомобиль был уничтожен израильскими ВВС. С момента, когда был открыт огонь, и до приземления вертолета в Израиле прошло всего 20 минут.

Начальнику генерального штаба Авиву Кохави сообщили об извлеченных из провала операции выводах. Они касаются действий как специальных подразделений, так и командного звена. Сделаны и оперативные выводы, в том числе – в вопросе координации между командованием частей специального назначения и генштабом.

"Начальник генерального штаба признал, что цель операции не была достигнута. Он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью подполковника М. и отметил героизм, проявленный бойцами. В то же время он отметил, что отчет указывает на ошибки и просчеты как в подготовке, так и в задействовании сил", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Прокомментировал выводы отчета и глава правительства Биньямин Нетаниягу. "Выводы будут извлечены, а рекомендации – воплощены в жизнь. Не могу не отметить мужество бойцов и летчиков, действовавших в предельно тяжелых условиях. Спасательная операция была героической. От имени граждан Израиля я хочу выразить поддержку семье подполковника М. Он был настоящим героем", - сообщил Нетаниягу.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 ноября 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 ноября 2018 г.
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