Закон о полномочиях правительства при принятии решений по коронавирусу привел к конфликту в Кнессете

Спикер Кнессета Ярив Левин ("Ликуд") выступил на заседании директорского совета парламента с резкой критикой в адрес правительства, сообщила радиостанция "Кан Бет".

По словам Левина, вина за неспособность правительства эффективно действовать против распространения коронавируса лежит на самом правительстве. "Недопустима ситуация, при которой правительство не подает вовремя законопроекты, необходимые, по его словам, для спасения жизни людей. Правительство не может относиться к Кнессету как к пустой формальности", – заявил Левин.

Это заявление было опубликовано на следующий день после того, как Кнессет утвердил закон, предоставляющий правительству право принимать решения по коронавирусу без предварительного одобрения парламента. Именно Ярив Левин был тем, кто предоставил правительству возможность ускоренного утверждения этого законопроекта, который был принят в трех чтениях за несколько часов. "По вопросу о противостоянии коронавирусу, нет коалиции и оппозиции. По вопросам, по которым нет принципиальных разногласий, решения должны приниматься быстро. Это в первую очередь, отвечает интересам граждан Израиля", – сказал спикер Кнессета.

Депутат Кнессета Тали Плоскова ("Ликуд") сказала в беседе с NEWSru.co.il: "Мы говорим только об экстраординарных мерах в чрезвычайной ситуации. Законопроект призван упростить процесс принятия решений только на время коронокризиса и всего на период одного месяца. Но это не значит, что Кнессет не будет продожать играть важную роль при принятии решений. После того, как правительство примет решение, у Кнессета будет неделя, чтобы одобрить или оспорить его. Давайте не будем забывать, что мы переживаем достаточно сложный период. Ситуация вынуждает нас действовать быстро, не задерживая жизненно важные перемены существующей процедурой принятия законопроектов".

В свою очередь, в оппозиции подвергли этот законопроект резкой критике. "Речь идет о начале процесса отмены демократического режима в Израиле", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il депутат Андрей Кожинов ("Еш Атид" – ТЭЛЕМ). "Под прикрытием кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, премьер-министр полностью обессмысливает само существование Кнессета, как структуры, контролирующей работу правительства. Кто-нибудь действительно думает, что Кнессет ретроактивно станет отменять решения правительства?" – добавил он.

Согласно новому закону, все решения правительства, принятые в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, будут вступать в силу сразу после утверждения министрами, без голосования на пленарном заседании Кнессета.





