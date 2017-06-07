Розыск пропавших в Израиле: данные полиции за 2016-2017 годы

Согласно данным полиции Израиля, в 2016 году были объявлены в розыск 652 человека, о пропаже которых сообщили родственники или друзья. Из них 651 пропавший был обнаружен. Продолжаются розыски одного совершеннолетнего мужчины.

С начала 2017 года в розыск были объявлены около 260 человек, двое из которых (оба взрослые) до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает газета "Маарив".

Отметим, что согласно данным, обнародованным в Кнессете в феврале 2014 года, с момента создания государства Израиль пропавшими без вести числятся около 500 человек.

Редакция NEWSru.co.il регулярно публикует сообщения о розыске пропавших без вести. В последние годы мы стали получать от полиции эту информацию более оперативно, как правило, нас уведомляют о благополучном обнаружении граждан, объявленных ранее в розыск.

В Израиле ежегодно публикуются сотни сообщений о розыске людей. В подавляющем большинстве случаев их судьба становится известной в течение первых суток.

Два года назад редакция NEWSru.co.il обращалась в пресс-службу следственного отдела полиции со следующим списком вопросов, чтобы разъяснить ситуацию с пропавшими без вести гражданами Израиля: "1) Сколько из 500 человек, которые числятся пропавшими без вести, могут на сегодняшний день быть младше 100 лет? 2) Учитываются ли в статистике пропавших без вести военнослужащие? 3) Каков среди пропавших без вести процент евреев, арабов и других национальных меньшинств? 4) Сколько человек из списка пропавших находятся на сегодняшний день в активном розыске? 5) Сколько среди пропавших без вести несовершеннолетних? 6) Можно ли утверждать, что за последние 15 лет случаи исчезновения людей участились? 7) Какое число из пропавших без вести граждан Израиля составляют репатрианты из стран бывшего СССР?"

В итоге мы получили из пресс-службы следственного отдела полиции следующий ответ, который нас просили процитировать дословно: "Мы не предоставляем демографические данные, которые вы запрашиваете, однако можем сказать, что роста числа заявлений об исчезновении людей не наблюдается. Полиция Израиля считает розыск пропавших без вести задачей первостепенной важности. Все сотрудники полиции, которые занимаются поиском пропавших, понимают, что за каждым таким человеком стоит семья, друзья и близкие, и относятся к этому со всей ответственностью. Существуют четкие правила и инструкции касательно работы всех сотрудников отдела. В последние годы база данных пропавших без вести граждан была компьютеризирована, а у семей пропавших граждан были взяты образцы ДНК. Полиция Израиля считает поиск пропавших и опознание неизвестных важнейшей задачей, поручает эту работу своим лучшим сотрудникам и применяет в расследовании таких дел новейшие технологии. Когда по определенному делу появляется новая информация, полиция немедленно использует ее для поиска пропавшего".

По оценке редакции NEWSru.co.il, в течение последних двух лет работа отдела полиции по розыску пропавших без вести и взаимодействие этого отдела со средствами массовой информации значительно улучшились.





