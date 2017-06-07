В арабском секторе проходит всеобщая забастовка

В среду, 7 июня, проводится всеобщая забастовка в арабском секторе в знак протеста против действий полиции в ходе столкновений в Кафр Касеме.

В ходе забастовки, организованной Высшей наблюдательной комиссией израильских арабов, будут закрыты школы, торговые и иные учреждения. В настоящий момент неизвестно, будет ли забастовка однодневной или она продолжится и 8 июня.

В субботу в Кафр Касеме состоится митинг протеста с требованием отставки начальника местного управлении полиции.

Накануне состоялись похороны жителя Ирама Ахмада Таа, который был застрелен в ходе беспорядков в Кафр Касеме. В похоронах приняли участие более тысячи человек, которые требовали наказания виновных в "необоснованном убийстве демонстранта" и требовали закрытия отделения полиции в Кафр Касеме.

По сообщению газеты "Исраэль а-Йом", многие участники митинга несли флаги ООП.

Полиция продолжает расследование столкновений, происшедших в Кафр Касеме. В ночь на 7 июня был задержан местный житель примерно 20 лет, подозреваемый в причастности к поджогу одного патрульного автомобиля полиции. Беспорядки в Кафр Касеме начались, когда на въезде в город был остановлен автомобиль.

В ходе проверки водительских прав жителя города, управлявшего автомобилем, выяснилось, что речь идет о человеке, находящемся в розыске. Он оказал сопротивление при задержании. На месте собрались несколько десятков местных жителей, которые бросали камни в полицейских и на короткое время смогли освободить задержанного. Вскоре он вторично был задержан вместе с одним из участников беспорядков. Задержанных доставили в патрульный автомобиль и вывезли из города. На выезде из Кафр Касема автомобиль вновь подвергся "каменной атаке".

Задержания привели к массовым беспорядкам в городе. Сотни арабов бросали камни в здание местного отделения полиции и подожгли несколько патрульных автомобилей. Изначально сообщалось, что было подожжено и здание, однако пресс-служба правоохранительных органов опровергла эту информацию. В ходе беспорядков один из гражданских охранников, находившихся в здании, выстрелил в сторону участников беспорядков. 21-летний Ахмад Таа, житель Ирама, получил тяжелые ранения. Он был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где позднее скончался. По утверждению охранника, он открыл огонь, так как почувствовал угрозу жизни.

Беспорядки были прекращены лишь после того, как в город вошли дополнительные подразделения полиции.

В пресс-службе полиции отмечали, что на протяжении всей ночи велись переговоры между высшими офицерами правоохранительных органов и властями города, а также лидерами арабского сектора и депутатами от Объединенного арабского списка с целью привести к прекращению беспорядков и восстановлению спокойствия.