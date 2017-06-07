Открытие израильских ученых: неандертальцы не были пещерными людьми

В ходе раскопок, проводимых специалистами из Еврейского университета в Иерусалиме, колледжа Оно и Управления древностей, сделано открытие, заставляющее пересмотреть представления о неандертальцах, существовавших несколько сотен тысяч лет и исчезнувших около 40.000 лет назад.

Как сообщает Управление древностей, до сих пор следы материальной культуры неандертальцев находились исключительно в пещерах, что дало основания называть их пещерными людьми. Раскопки, проводившиеся в районе Эйн Кашиш на севере Израиля, заставляют пересмотреть это утверждение.

Здесь, на берегу ручья Кишон, впервые в Восточном Средиземноморье найдены останки неандертальцев, захороненные вне пещеры. Это зуб и фрагменты нижних конечностей мужчины в возрасте 15-22 лет. Строение стопы указывает, что он хромал.

В том же культурном слое обнаружены каменные инструменты, кости животных, пошедших в пищу, а также ракушки и рог оленя. Неподалеку – следы неандертальской стоянки, часть которой , как полагают ученые, находилась в пещере, а часть - на свежем воздухе, раз за разом возвращаясь на излюбленные места.

Ближний Восток – единственное известное место на планете, где неандертальцы и представители Homo Sapiens существовали параллельно. Судьба наших ближайших родственников до сих пор остается загадкой. Были ли они ассимилированы современными людьми или вымерли, не выдержав конкуренции?

Согласно одной из гипотез, причиной их исчезновения стала неспособность адаптироваться к климатическим изменениям, установившемуся в регионе засушливому климату. Однако сделанные в Эйн Кашиш находки опровергают эту теорию, свидетельствуя, что неандертальцы были сильным биологическим видом, способным приспосабливаться к новым условиям.

Причиной вымирания могло стать отсутствие иммунитета к тропическим болезням, занесенным Homo Sapiens, которые прибыли в наш регион из Африки около 60.000 лет назад. Однако точку в этой истории ставить пока рано.





