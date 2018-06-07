Отношение к сексуальным меньшинствам. Новый опрос NEWSru.co.il

Текущая неделя в Тель-Авиве была объявлена общиной сексуальных меньшинств "неделей гордости". В пятницу, 8 июня, состоится гей-парад, проводимый под лозунгом "Община входит в историю", поскольку в этом году отмечается 10 лет со дня основания Гей-центра в Тель-Авиве, 20 лет с первого тель-авивского гей-парада и 70 лет со дня основания государства Израиль.

На этом фоне редакция NEWSru.co.il вновь проводит опрос об отношении наших читателей к сексуальным меньшинствам. Подобные опросы мы проводили неоднократно (в прошлый раз – два года назад). Их цель – выяснять, меняется ли и как меняется отношение русскоязычных израильтян к геям, лесбиянкам и другим представителям этой общины.

- Отношение к сексуальным меньшинствам. Выскажите ваше мнение

Проводившиеся ранее опросы демонстрируют, что постепенно сокращается процент русскоязычных израильтян, считающим себя гомофобами. Но выходцы из стран бывшего СССР, если брать общие показатели, хуже относятся к сексуальным меньшинствам, чем "средний" израильтянин (хотя и несколько лучше, чем израильские или палестинские арабы).

Несмотря на то, что в израильских СМИ регулярно рассказывается о том, какую позитивную роль играют гей-парады для привлечения иностранных туристов, лишь каждый пятый русскоязычный израильтянин согласен с тем, что это действительно так.

Прошлые опросы показали, что около 70% наших читателей негативно относятся к гей-парадам. Изменилось ли это отношение за последние два года, покажет нынешний опрос.





