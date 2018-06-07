18+
7 июня 2018 г.
последняя новость: 12:35
Как учатся вместе евреи и арабы
Террор чужими руками
С вещаньем на выход!
Щаранский - не комиссар
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:34 Горящий воздушный змей привел к пожару на границе с Газой
12:15 Авария на шоссе №90, пострадали восемь человек
11:32 Учитель, призвавший школьников читать псалмы по случаю "Парада гордости", вызван в муниципалитет для дачи объяснений
10:11 Работники дома престарелых, издевавшиеся над пожилыми людьми, приговорены к тюремному заключению
09:30 Мири Регев: если не в Иерусалиме, то Израиль должен отказаться от "Евровидения"
09:22 Делегация представителей силовых структур России обсуждает в Израиле "иранскую проблему" в Сирии
08:38 В ходе операции в Шхеме легко ранен солдат ЦАХАЛа
07:42 Отношение к сексуальным меньшинствам. Новый опрос NEWSru.co.il
07:23 Четверо солдат ЦАХАЛа отказались посещать могилу Рабина и сбежали из военной части
06:54 Аварии на шоссе Израиля, пострадали четыре человека
Загрузка...
В Израиле

Отношение к сексуальным меньшинствам. Новый опрос NEWSru.co.il

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 08:41 блог версия для печати фото
Отношение к сексуальным меньшинствам. Новый опрос NEWSru.co.il
Отношение к сексуальным меньшинствам. Новый опрос NEWSru.co.il
Отношение к сексуальным меньшинствам. Новый опрос NEWSru.co.il

Текущая неделя в Тель-Авиве была объявлена общиной сексуальных меньшинств "неделей гордости". В пятницу, 8 июня, состоится гей-парад, проводимый под лозунгом "Община входит в историю", поскольку в этом году отмечается 10 лет со дня основания Гей-центра в Тель-Авиве, 20 лет с первого тель-авивского гей-парада и 70 лет со дня основания государства Израиль.

На этом фоне редакция NEWSru.co.il вновь проводит опрос об отношении наших читателей к сексуальным меньшинствам. Подобные опросы мы проводили неоднократно (в прошлый раз – два года назад). Их цель – выяснять, меняется ли и как меняется отношение русскоязычных израильтян к геям, лесбиянкам и другим представителям этой общины.

- Отношение к сексуальным меньшинствам. Выскажите ваше мнение

Проводившиеся ранее опросы демонстрируют, что постепенно сокращается процент русскоязычных израильтян, считающим себя гомофобами. Но выходцы из стран бывшего СССР, если брать общие показатели, хуже относятся к сексуальным меньшинствам, чем "средний" израильтянин (хотя и несколько лучше, чем израильские или палестинские арабы).

Несмотря на то, что в израильских СМИ регулярно рассказывается о том, какую позитивную роль играют гей-парады для привлечения иностранных туристов, лишь каждый пятый русскоязычный израильтянин согласен с тем, что это действительно так.

Прошлые опросы показали, что около 70% наших читателей негативно относятся к гей-парадам. Изменилось ли это отношение за последние два года, покажет нынешний опрос.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 мая 2018 г.
8 июня в Тель-Авиве состоится юбилейный гей-парад







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 7 июня 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018