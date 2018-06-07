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В Израиле

Мири Регев: если не в Иерусалиме, то Израиль должен отказаться от "Евровидения"

время публикации: 09:30 | последнее обновление: 09:55 блог версия для печати фото
Мири Регев
Нета Барзилай
Мири Регев: "Израиль должен отказаться от проведения "Евровидения", если мероприятие не состоится в Иерусалиме"

Утром в четверг, 7 июня, министр по делам культуры и спорта Мири Регев заявила в интервью радиостанции "Кан Бет", что если конкурс "Евровидение" не состоится в Иерусалиме, то Израиль должен отказаться от его проведения.

Регев сделала это заявление на фоне публикаций, согласно которым Объединение европейских телепрограмм возражает против проведения мероприятия в столице Израиля.

"При всем уважении к Объединению, Израиль имеет право самостоятельно решать, где именно пройдет это мероприятие. Если оно не состоится в Иерусалиме, думаю, что не стоит проводить его в Израиле вовсе", – заявила Регев. Она добавила, что окончательное решение будет принимать премьер-министр, так как вопрос находится в его компетенции. "Если он спросит меня, то я порекомендую проводить конкурс в Иерусалиме, а если это невозможно, то инвестировать 50 миллионов шекелей в другие проекты", – добавила министр.

"Евровидение" – это не только красочное шоу, это мероприятие, позволяющее показать лицо страны", – добавила Мири Регев.

Это заявление Регев сделала на фоне критики в ее адрес по поводу того, что решение министра перенести проведение товарищеского футбольного матча Аргентина-Израиль из Хайфы в Иерусалим, в конечном итоге, привело к его отмене. Впрочем, очевидно, что не столько решение израильского министра сыграло свою роль, сколько давление, оказанное на Лионеля Месси, других аргентинских футболистов и федерацию футбола Аргентины различными коммерческими компаниями, мусульманскими организациями и даже террористическими группировками.

Проведение "Евровидения-2019" в Израиле стало возможным благодаря победе израильтянки Неты Барзилай на этом музыкальном конкурсе в мае этого года. Но далеко не всегда данный конкурс проводят именно в столице "государства-победителя".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вскоре после победы Неты Барзилай написал в твиттере, помимо поздравительных слов: "В следующем году – в Иерусалиме!"

Те же слова после победы в эфире радиостанции "Кан Бет" произнесла Нета Барзилай, добавив, что гостей конкурса в следующем году встретят "лучшие люди в лучшем месте в мире". Во время пресс-конференции певица сказала: "Мне выпала честь порадовать мой народ".

Нынешний мэр Иерусалима Нир Баркат заявил, в свою очередь: "Город Иерусалим предоставит любую помощь, необходимую для того, чтобы провести "Евровидение-2019" в столице Израиля".

Наиболее вероятным местом проведения называли концертный зал Pais Arena, открывшийся в 2014 году. Прямой намек на это был опубликован в твиттере мэрии Иерусалима.

Но вскоре о нежелательности проведения конкурса в Иерусалиме, так как из-за него будет нарушаться "святость субботы", заговорили лидеры ультраотодоксальных партий. О намерении бойкотировать конкурс в Иерусалиме заявила одна из исландских телекомпаний.

Официально организаторы конкурса пока не объявили место проведения "Евровидения-2019".

По традиции, конкурс проводится в стране, представитель которой победил в прошлом году. В Израиле конкурс "Евровидение" проводился дважды: в 1979-м – после победы Ицхара Коэна и "Alphabeta", в 1999-м – после победы Даны Интернешнл. Причем оба раза конкурс устраивали в Иерусалиме.

В 1979-м Израиль второй год подряд праздновал победу на этом конкурсе. Тогда еврейское государство представляли Гали Атари и "Milk and Honey". Однако израильское правительство отказалось второй раз подряд проводить конкурс на своей территории, более того в 1980-м израильтяне в "Евровидении" не участвовали, поскольку дата его проведения (в Гааге) совпала с Днем памяти павших в войнах Израиля.



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