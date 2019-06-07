ХАМАС: бывший кандидат в "президенты Палестины", осужденный в США, передан Израилю

Власти США передали Израилю 60-летнего Абд аль-Халима аль-Ашкара, высокопоставленного активиста "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), осужденного в 2007 году на 135 месяцев лишения свободы, сообщают арабские СМИ. Об этом пишут, например, "Аль-Манар", Maan и хамасовский "Палестинский информационный центр".

Палестинская администрация и руководство ХАМАСа выступили с резким осуждением Вашингтона в связи с выдачей Израилю Абд аль-Халима аль-Ашкара. Официальный Иерусалим комментариев по этому поводу не дает.

В августе 2004 года Абд аль-Халим аль-Ашкар был отстранен от должности преподавателя в Вашингтонском университете. В январе 2005 года аль-Ашкар выдвинул свою кандидатуру на пост "президента Палестины", он был одним из десяти кандидатов на этот пост после смерти Ясира Арафата. В августе 2006-го он был арестован и обвинен в незаконном сборе средств для ХАМАСа, а затем – помещен под домашний арест. Суд признал доказанным, что в течение более чем 15 лет обвиняемый использовал счета в американских банках для поддержки ХАМАСа. В общей сложности, он и его сообщник перевели этой террористической организации около 2,7 млн. долларов.

В ноябре 2007 года американским судом Абд аль-Халим аль-Ашкар был приговорен к 135 месяцам тюремного заключения за "распространение террора, смерти, ужаса и разрушения" путем отмывания денег, вербовки и подготовки террористов. Вместе с ним был осужден по тем же обвинениям владелец бакалейного магазина из Чикаго Мухаммад Салах. Подсудимые отрицали связь с боевым крылом ХАМАСа – группировкой "Бригады Изаддина аль-Касама" – и утверждали, что имели отношение лишь к благотворительным структурам ХАМАСа. На судебных слушаниях тогда впервые за рубежом в качестве свидетелей обвинения выступали сотрудники общей службы безопасности Израиля (ШАБАК).

Абд аль-Халим аль-Ашкар родился и вырос в Сайде (около Туль-Карема). В 1985-м начал преподавать бизнес-администрирование в Исламском университете Газы. Был руководителем департамента Исламского университета по связям с общественностью и редактировал университетский журнал. В 1988-м вступил в ряды ХАМАСа. В 1989-м переехал в США, получив стипендию Томаса Джефферсона и начав работать в Университете Миссисипи. Преподавал в университете Говарда в течение трех лет. В 1997-м получил докторскую ученую степень. Срок действия студенческой визы аль-Ашкара истек в 1998 году, и он подал ходатайство о предоставлении политического убежища, утверждая, что ему будет угрожают власти Израиля, если он вернется домой. В заявлении он отрицал какую-либо связь с ХАМАСом. Тогда же аль-Ашкар оказался в тюрьме за отказ давать показания против одного из лидеров ХАМАСа Мусы Абу Марзука, где объявил голодовку и подвергался искусственному кормлению. В августе 1998-го он вышел на свободу. В 2003-м аль-Ашкар вновь был лишен свободы за отказ давать показания перед большим жюри в Чикаго, он снова объявил голодовку и подвергался искусственному кормлению. Позже его отпустили под домашний арест. Был арестован в 2004 году по обвинению в сборе средств для ХАМАСа в течение 15 лет. В январе 2005-го выдвинул свою кандидатуру на пост "президента Палестины", занял 4-е место с 2,76% голосов. В ноябре 2007 года был приговорен к 135 месяцам тюремного заключения. После окончания срока заключения, как утверждают источники в ХАМАСе, был передан американцами израильским властям.





