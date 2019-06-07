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7 июня 2019 г.
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В Израиле

Пресечена контрабанда в Газу стеклопластика для изготовления хамасовских ракет

время публикации: 09:51 | последнее обновление: 10:01 блог версия для печати фото
Пресечена контрабанда в Газу стеклопластика для изготовления хамасовских ракет
Пресечена контрабанда в Газу стеклопластика для изготовления хамасовских ракет
Пресечена контрабанда в Газу стеклопластика для изготовления хамасовских ракет

Утром в пятницу, 7 июня, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 11 мая была пресечена попытка контрабанды материалов, необходимых для изготовления ракет большой дальности в сектор Газы. Получателем груза должен был стать ХАМАС.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, 11 мая 2019 года две больших лодки вышли за пределы зоны, разрешенной для рыболовства, в южной части прибрежных вод сектора Газы. Эти лодки, на борту которых находились четверо жителей Газы, были перехвачены патрульными катерами ВМС ЦАХАЛа. Задержанные были переданы для допросов следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

В ходе допросов было установлено, что лодки из Газы направлялись к побережью Синайского полуострова (Египет), где их ждали 24 бака с рулонами стеклопластика, которые они должны были передать в Газе представителям ХАМАСа. Стеклопластик применяют, в том числе, при изготовлении корпусов ракет и ракетных двигателей. Причем, речь идет не о "касамах" малой дальности, а о ракетах, способных преодолевать значительные расстояния.

Отметим, что контрабандисты были задержаны на следующий день после того, как власти Израиля разрешили расширить зону рыболовства для жителей Газы до 12 морских миль. С тех пор зону рыболовства неоднократно снова сокращали до 10 миль (на фоне "огненного террора") и расширяли до 15 миль.

Контрабанда оружия и товаров двойного назначения морским путем из Египта в Газу значительно активизировалась после того, как египетские власти разрушили практически все подземные туннели контрабандистов на границе с сектором.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 июня 2019 г.
Источники в Газе: власти Израиля сократили зону рыболовства до 10 морских миль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 мая 2019 г.
Израиль сократил зону рыболовства для Газы из-за "огненного террора"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 мая 2019 г.
Зона рыболовства для жителей Газы расширена до 15 морских миль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 мая 2019 г.
В ответ на поджоги Израиль сократил зону рыбной ловли у берегов Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 мая 2019 г.
СМИ: Израиль заключил соглашение с ХАМАСом о перемирии на полгода
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 мая 2019 г.
Израиль увеличил зону рыболовства в секторе Газы





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