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В Израиле

Монета Пилата на пути, построенном разрушителями Иудеи. Находка в Бейт-Шемеше

время публикации: 12:38 | последнее обновление: 12:49 блог версия для печати фото
Обнаруженные монеты
Волонтеры на месте раскопок
Съемка дороги с воздуха
ВСЕ ФОТО

В ходе археологических раскопок на месте, где должен пройти водопровод в Рамат Бейт-Шемеш, был обнаружен участок дороги, проложенной две тысячи лет назад, в период римского владычества. Она пролегала рядом с современным шоссе №375, соединяющим перекресток А-Эла и Бейт-Лехем.

"Длина участка – около полутора километров, а ширина дороги – шесть метров. Очевидно, она соединяла существовавшее здесь римское поселение с "дорогой Цезаря" – магистралью, которая вела из Елевферополя (Бейт-Гуврина) в Иерусалим", – рассказала руководитель раскопок Ирина Зильбербод.

Предполагается, что "Дорога Цезаря" была проложена к визиту императора Адриана, состоявшемуся в 130 году, однако нельзя исключать, что ее построили римские солдаты, участвовавшие в 132-135 годах в подавлении восстания Бар-Кохбы. В этом районе нашли и милевой камень с именем Адриана.

Между камней дорожного покрытия обнаружили древние монеты. Одна из них, местной чеканки, датируется вторым годом Великого восстания, то есть 67-м годом нашей эры. Найдена также монета с именем прокуратора Иудеи Понтия Пилата, отчеканенная в 29 году – незадолго до того, как провинциальный чиновник вошел в историю.

Дороги были одним из главных инструментов римского владычества. Развитая дорожная сеть содействовала развитию торговли, позволяя жителям империи пользоваться плодами "Римского мира". Но дороги позволяли быстро концентрировать войска против повстанцев или для новых завоеваний.

Еще не закончив покорение новой провинции, легионеры приступали к прокладке дорог. Войска несли на себе все необходимое для этого оборудование. Римские дороги были сложным инженерным сооружением – неудивительно, что многими из них можно пользоваться и сейчас.

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