В течение года в Израиле семья Дмитрия Штейнсапира ждет ответа на просьбу о гражданстве

Дмитрий Штейнсапир и Наталья Одинцова с шестилетними близнецами Александром и Георгием приехали из Москвы в Израиль в марте 2016 года и подали документы на репатриацию в иерусалимское отделение Управления регистрации населения. Вскоре семья сняла квартиру в Нетании, мальчиков сразу взяли в первый класс местной школы, а Дмитрий и Наталья стали учить иврит и ждать ответа от МВД.

Оба супруга – финансисты. Дмитрий в Москве занимался инвестиционными проектами, связанными с сельским хозяйством. Через некоторое время после приезда в Израиль Штейнсапиру предложили стать инвестором и финансовым директором местного стартапа, разрабатывающего уникальную технологию освещения для теплиц и производящего специальные лампы импульсного света. Однако Штейнсапиры все еще не получили ответа по своей просьбе о предоставлении им гражданства.

В июле прошлого года Дмитрия и Наталью вызвали на повторное собеседование в бюро "Натив".

"В последний раз со мной так "беседовали" 30 лет назад, когда я поступал в "Физтех", только тогда меня допрашивали о том, почему я так поздно вступил в комсомол, а теперь – почему так поздно поженились мои родители", – рассказывает Штейнсапир.

В "Нативе" Дмитрия попросили принести дополнительные документы, параллельно вызвав на собеседование в израильское консульство в Москве его 85-летнюю маму. Когда же Штейнсапир снова пришел с документами в "Натив", ему сказали, что будут вынуждены рекомендовать Управлению регистрации населения дать отрицательный ответ Штейнсапиру и Одинцовой на их просьбу о получении израильского гражданства в соответствие с "Законом о возвращении".

Дмитрий Юрьевич Штейнсапир родился в городе Ленинграде в 1966 году. Родители Дмитрия, Юрий Ефимович Штейнсапир и Нина Геннадьевна Герасимова, не были расписаны по причине прозаической, но в то время очень существенной: Нина Геннадьевна, проживавшая в коммуналке, вскоре должна была получить отдельную комнату. Сочетавшись законным браком, она лишилась бы своей очереди. Нина Геннадьевна действительно получила квартиру, в которой в дальнейшем жила эта семья. В 1973 году, когда мальчик должен был идти в школу, Юрий Ефимович Штейнсапир оформил документы о признании отцовства. Родители не стали тогда менять ребенку фамилию Герасимов на фамилию Штейнсапир.

К тому времени Юрий Ефимович Штейнсапир в течение нескольких лет не мог устроиться на работу по специальности. Учитель французского, создавший свою методику и написавший несколько книг и учебников, он был уволен из Суворовского училища и вел шахматные кружки во дворце пионеров. В 1974 году Штейнсапир, наконец, взяли на работу, а вскоре у него случился инфаркт. После этого, в 1975 году, родители Дмитрия решили расписаться.

Позже семья переехала в Москву. Дима Герасимов учился в математической школе, где вместе с ним училось много детей из еврейских семей, которые теперь живут в Израиле. В "Физтех" Дмитрий, тогда еще Герасимов, не поступил из-за известной "квоты" – в приемной комиссии смотрели не только на паспорт, но обращали внимание и на внешность абитуриента, и на его анкетные данные. Дмитрий окончил МИСиС. И уже после окончания института, в 1990 году (за 27 лет до решения репатриироваться в Израиль), взял фамилию отца.

"Отец был еще жив, и он, помня о своих мытарствах из-за такой фамилии, был против. Но мне казалось, что это будет правильно. В конце концов я-то сам с детства знал, что я еврей. И я знал, что в глубине души для отца это будет большой радостью", – рассказывает Дмитрий.

В то время Дмитрий Штейнсапир не думал о репатриации в Израиль. С годами они с женой стали по несколько раз в год ездить в Израиль в гости, потом родились дети, а потом им, как и многим другим из тех, кто приезжает в Израиль в последние годы, стало в Москве "слишком душно". К тому же, супруги очень хотели, чтобы дети пошли в школу уже в Израиле. Дмитрий не подозревал, что из-за того, что Юрий Ефимович Штейнсапир признал свое отцовство, когда сыну было 7 лет, в Израиле подставят под сомнение его еврейство.

"Мы приняли окончательное решение в феврале, а очередь в консульство нам дали на апрель. И я подумал, что это слишком долго", – смеется Дмитрий, семья которого ждет ответа от Управления регистрации населения уже много месяцев.

Семилетние Александр и Георгий ходят уже во второй класс школы "Бялик", занимаются музыкой, дзюдо и плаванием. Дмитрий и Наталья продолжают учить иврит. Дмитрий инвестировал значительные средства в израильский стартап, но у супругов до сих пор нет статуса, и они не могут устроиться на работу.

"Натив" уведомил адвокатов Штейнсапира и Одинцовой, что передал свою отрицательную рекомендацию в иерусалимское отделение Управления регистрации населения в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года дело супругов поступило в нетанийское отделение Управления регистрации населения. В конце января 2017 года адвокатам Штейнсапира и Одинцовой было сообщено, что Управление готовит для супругов ответ. 26 февраля пресс-служба Управления регистрации населения в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il сообщила, что "семья получит ответ в ближайшие дни". По состоянию на 7 марта, пресс-служба управления не ответила на последующие запросы нашей редакции.

Эли Гервиц, адвокат Дмитрия Штейнсапира и Натальи Одинцовой, объяснил редакции NEWSru.co.il причину отрицательной рекомендации "Натива". По словам юриста, причина заключается в том, что признание отцовства произошло уже после того, как ребенку исполнилось три года. Дело в том, что, согласно директиве МВД, если у израильтянина рождается ребенок вне брака, он должен признать отцовство до того, как ребенку исполнится три года. В ином случае принято проводить проверку ДНК.

"Консул "Натива" решил отказать моему клиенту, потому что процедура признания отцовства произошла, когда тот был уже в возрасте шести лет. Загвоздка заключается в том, что у МВД нет машины времени, поэтому сделать проверку ДНК в данном случае невозможно, и подобная параллель совершенно неуместна", – объясняет адвокат.

При этом "Нативу" были предъявлены фотографии и письма, указывающие на то, что Дмитрий Штейнсапир действительно является сыном Юрия Штейнсапира (документы находятся в редакции). В Израиле проживают одноклассники Дмитрия, знавшие его родителей и готовые это подтвердить.

В случае признания отцовства ребенок попадает под Закон о возвращении, только если на момент признания отцовства ему было не больше трех лет. В то же время, если ребенок был усыновлен до исполнения ему 18 лет, с точки зрения Управления регистрации населения его случай будет считаться подлежащим Закону о возвращении. То есть, если бы Юрий Ефимович Штейнсапир усыновил своего сына Дмитрия, а не просто признал бы свое отцовство, Дмитрий Штейнсапир и его семья, скорее всего, были бы уже гражданами Израиля.

"Логика подсказывает, что в случае признания отцовства, в отличие от усыновления, существует, мягко говоря, гораздо больше шансов, что ребенок является биологическим сыном или дочерью своего отца. Напомню, что в Законе о возвращении – одном из основных законов государства Израиль, который не могут ограничивать директивы МВД, не говорится о том, что для того, чтобы репатриироваться в Израиль, человек должен родиться у родителей, связанных официальными брачными узами", – подчеркивает Гервиц.

По мнению адвоката, тот факт, что Штейнсапир все еще не получил ответ – отрицательный или положительный – от Управления регистрации населения, говорит о том, что либо за 27 лет "большой алии" Управление так и не выработало правил, соответствующих подобным случаям, либо сотрудники Управления взвешивают, не стоит ли "тихонечко уступить просителю с адвокатом, чтобы потом продолжать в таких же случаях отказывать просителям без адвоката, поскольку в Управлении понимают, что их позиция не выдерживает юридической критики".

Согласно израильскому закону, государственные органы обязаны давать ответ в течение 45 дней с момента получения запроса. На 90-й день отсутствие ответа приравнивается к отрицательному ответу без мотивировки.

"Зачастую государственные инстанции не дают ответа и ждут, чтобы люди обратились в суд. Это рациональная позиция, поскольку большинство людей в суд не обращаются. Рациональная, и ровно настолько же – аморальная. Ситуация, в которой государственные органы не соблюдают собственные законы, подрывает право государства требовать исполнение закона от граждан. А это первый шаг на пути к анархии", – считает Эли Гервиц.

Материал подготовила Алла Гаврилова





