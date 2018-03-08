Мэр Ашдода: магазины по субботам будут закрываться только в религиозных кварталах

Мэр Ашдода Йехиэль Ласри выступил на специальном совещании с неожиданным заявлением, вызвавшим гнев входящих в его коалицию религиозных партий.

Ласри, действия которого в последние месяцы вызвали возмущение светского населения пятого по величине города Израиля, объявил, что надзор над соблюдением муниципального закона о работе торговых точек по субботам будет осуществляться только в районах плотного проживания религиозного населения и возле синагог.

Кафе, рестораны и развлекательные заведения будут работать по субботам в обычном порядке.

Мэр города обвинил в эскалации конфликта суд, решение которого, запретившее выборочное закрытие нарушающих закон бизнесов, привело к краху установившегося в городе статуса-кво между религиозным и светским населением. По словам Ласри, в последнее время ситуацией воспользовались "политические интересанты".

Отметим, что перед мэром на заседании выступили представители религиозных партий, заявившие о намерении "идти до конца" и требовать соблюдения закона о запрете на работу по субботам "в полном объеме по всему городу".