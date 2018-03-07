К 8 марта опубликовано письмо Бен Гуриона об участии женщин в правительстве

Накануне Международного женского дня Центральный архив ЦАХАЛа публикует два документа, связанных с именем основателя Израиля Давида Бен Гуриона. Один из них – написанное им письмо, в котором излагается точка зрения Бен Гуриона на участие женщин в правительстве. Во втором случае он выступает адресатом – письмо написано Эстер Ардити, единственной женщиной в истории, удостоенной ордена за отличие.

Письмо Бен Гуриона адресовано женским сионистским организациям, призвавшим включить женщин в состав правительства. Оно написано 29 марта 1948 года, когда до создания государства Израиль оставалось полтора месяца. В нем будущий премьер-министр называет назначение женщин на министерские посты обязательным и выражает сожаление, что другие члены руководства МАПАЙ эту позицию не разделяют.

"Это наш долг не только перед матерями, сестрами, женами и дочерьми, которые разделяют с нами бремя создания ишува, но перед всем миром, перед нашими соседями. Участие женщины в правительстве станет знаменем свободы и равноправия. Вести борьбу за это должны не только женские, но и мужские организации (если таковые имеются)", – пишет Бен Гурион.

Добавим, что во временном правительстве страны, созданном после провозглашения государства Израиль, женщин не было. В правительстве, образованном после выборов в Кнессет первого созыва и приведенном к присяге в марте 1949 года, пост министра труда и народного страхования заняла представитель МАПАЙ Голда Меир, которая в будущем станет премьер-министром.

Эстер Ардити обращается к легендарному политику двумя десятилетиями позже – 27 января 1969 года. Женщина, работающая экскурсоводом, пишет, что ее клиенты, еврейская семья из Италии, хотят встретиться с первым главой правительства Израиля и пожать ему руку. Она рассказывает, что семья жила в Ливии, но бежала оттуда от погромов после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года, а теперь хочет репатриироваться.

"Признаюсь, что и я хочу пожать руку господина Бен Гуриона. Хочу отметить, что я стала единственной девушкой-военнослужащей, удостоенной награды как начальника генерального штаба Моше Даяна, так и президента Ицхака Бен Цви. В Шестидневную войну, во время боев в Старом городе, я служила фельдшером в десантной бригаде и получила от бойцов прозвище "Ангел десантников"", – пишет Эстер.

Архив ЦАХАЛа не сообщает, состоялась ли эта встреча, но рассказывает о подвиге, совершенном ей в 1954 году, когда девушке было всего 17 лет. Тогда Эстер, родившаяся в Софии и репатриировавшаяся из Италии самостоятельно, служила фельдшером на базе ВВС "Хацор".

29 ноября эскадрилья бомбардировщиков Mosquito, которой командовал майор Яаков Шальмон, несмотря на тяжелые погодные условия, отрабатывала ночные полеты. Когда самолеты были в воздухе, в Хацоре отключилось электричество, и взлетно-посадочная полоса погрузилась во тьму. Командир отправил самолеты на другие базы, а сам направился на домашний аэродром. Сесть ему не удалось – самолет рухнул на расположенное рядом поле.

Эстер, не имевшая прав на вождение машины, села за руль джипа и понеслась на место крушения. Несмотря на приказ не приближаться к самолету, который мог взорваться в любой момент, она вытащила из кабины сначала штурмана, а потом и командира, который был без сознания. Не успела она спасти летчиков, как бомбардировщик взорвался.

После службы в армии Эстер поступила в медицинское училище при больнице "Кармель" в Хайфе, работала медсестрой, а потом переквалифицировалась в экскурсоводы. Но в Шестидневную войну и в Войну Судного дня она возвращалась в армию как фельдшер, спасая солдат в Старом городе и на Суэцком канале.

Одна из улиц иерусалимского района Бейт Ханания носит имя "Ангела в белом" – в честь Эстер Ардити.





