Принят закон, позволяющий полиции задерживать выдачу тел террористов родственникам

В среду, 7 марта, на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях были утверждены поправки к закону "О борьбе с террором", регулирующие процедуру передачу тел террористов родственникам.

Согласно поправкам, которые были предложены министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом, полиция может задержать передачу тел террористов для захоронения, если существует опасность, что похороны могут перерасти в беспорядки или использоваться для подстрекательства против израильских военных.

Полиция сможет удерживать тело террористов до тех пор, пока их родственники не обяжутся полностью выполнить требования Израиля по организации похорон.

При этом полиция может ограничить число участников похоронной процессии, запретить определенным лицам участие в ней, установит маршрут, по которому пройдет процессия на кладбище, установить время похорон, а также потребовать отказаться от использования определенной символики во время церемонии.

В особых случаях полиция также будет указывать место, где может быть захоронено тело. Место захоронения не обязано находиться рядом с местом проживания семьи.

Кроме того, полиция может потребовать от родственников внести денежный залог, который будет возвращен после похорон, если были соблюдены все требования к их организации.

Поправки к закону были приняты по рекомендации Высшего суда справедливости, который рекомендовал государству наделить полицию полномочиями, позволяющими удерживать тела террористов. За день до заседания БАГАЦ родители погибшего военнослужащего Адара Голдина, тело которого удерживается ХАМАСом, подали иск в БАГАЦ, требуя обязать правительство следовать решениям кабинета безопасности при принятии решений о возвращении тел террористов их семьям.





