Политический кризис: в коалиции ищут компромисс и ждут Нетаниягу

Утром в среду, 7 марта, радиостанция "Кан Бет" сообщила, что главы ультраортодоксальных фракций согласились проголосовать за проект государственного бюджета на 2019 год в том случае, если закон о призыве будет утвержден межминистерской комиссией по законодательству или правительством, а главы партий, входящих в коалицию, дадут обязательство поддержать законопроект во втором и третьем чтении в ходе летней сессии Кнессета.

Это компромиссное предложение разработала и продвигает министр юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди").

На это предложение согласны в партии "Кулану". Глава фракции Рои Фолькман заявил накануне, что партия поддержит любое предложение по урегулированию конфликта, в том случае, если бюджет будет утвержден, а проект закона о призыве одобрен юридическим советником правительства и остальными коалиционными фракциями.

В партии "Наш дом Израиль" заявляют, что их позиция осталась неизменной. "Мы поддержим лишь тот законопроект, который будет разработан профессиональной комиссией министерства, а не политиками", – заявил источник в НДИ редакции NEWSru.co.il. В партии продолжают угрожать, что, если законопроект будет утвержден во втором и третьем чтениях, НДИ покинет правительственную коалицию.

В настоящий момент неизвестно, будет ли реализован компромисс Шакед. Источник в политической системе сказал корреспонденту NEWSru.co.il, что все происходящее не является серьезными переговорами. "Это броуновское движение. Ни у кого нет реальных полномочий принимать решения. Эти полномочия имеет только Биньямин Нетаниягу, и он будет принимать решения, когда вернется из США", – заявляют в коалиции.

Накануне глава правительства, находящийся с визитом в США, выдвинул ультиматум коалиционным партнерам. Нетаниягу потребовал от лидеров партий найти долгосрочное решение проблемы призыва ультраортодоксов на срочную службу. В противном случае, по его словам, он предпочтет пойти на выборы.

В окружении Нетаниягу подчеркивают, что временные решения проблемы его не устроят.

В политической системе усиливается ощущение, что глава правительства уже принял решение распустить парламент и объявить досрочные выборы. В окружении заместителя министра здравоохранения Яакова Лицмана ("Яадут а-Тора") заявляют, что Нетаниягу не прикладывает достаточных усилий для разрешения кризиса, так как он заинтересован в досрочных выборах. В окружении Нетаниягу отвергают эти утверждения. "Мы действительно не хотим досрочных выборов, но не готовы на компромисс, который обеспечит спокойную работу коалиции на месяц или два", – заявляют приближенные премьер-министра.