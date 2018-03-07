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В Израиле

Депутат Мозес: "Закон о призыве можно принять без Либермана"

время публикации: 10:39 | последнее обновление: 11:14 блог версия для печати фото
Элиэзер Мозес
Авигдор Либерман
Депутат Мозес: "Закон о призыве можно принять без Либермана"

Депутат Кнессета Менахем Элиэзер Мозес ("Яадут а-Тора") в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il опроверг публикации, согласно которым, ультраортодоксы согласились на компромисс по вопросу о законе о призыве: "Я слышал эти сообщения и громко смеялся. Пока мы не видели текст законопроекта, о каком компромиссе можно говорить? Когда мы его получим, то обратимся к Совету знатоков Торы. Только они утверждают подобные решения".

Депутат Мозес заявил, что принципиальных компромиссов в любом случае не будет. "Закон о призыве – это основа коалиционных соглашений, которые надо выполнять. Но если будет приемлемый для нас законопроект, и если наши коалиционные партнеры подпишут обязательство голосовать за законопроект во втором и третьем чтении в ходе летней сессии, то мы согласимся ограничиться пока предварительным чтением и проголосовать за бюджет", – сказал он.

По словам депутата Мозеса, такое обязательство может не подписывать глава НДИ и министр обороны Авигдор Либерман. "Я хочу вам напомнить, что Либерман не подписывал коалиционное соглашение, в котором оговаривалось принятие закона о призыве. Либерман присоединился к правительству позже. Либермана не было на этой свадьбе, и он не должен приносить на нее подарки. Закон можно принять и без него", – сказал Менахем Элиэзер Мозес.

Говоря о возможности выхода НДИ из коалиции, депутат Мозес напомнил, что первый год коалиция проработала без НДИ. "В любом случае, об этом говорить рано", – добавил он.

Комментируя информацию о разногласиях внутри фракции "Яадут а-Тора", депутат Мозес сказал: "У нас не принято спорить о не высиженном яйце. Когда будет законопроект, будет текст – тогда поспорим. Но разногласия, если и будут, коснутся того, как действовать. О сути дела разногласий нет", – сказал он.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 марта 2018 г.
Политический кризис: в коалиции ищут компромисс и ждут Нетаниягу







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