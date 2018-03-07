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Опрос: менее половины арабов признают Израиль еврейским и демократическим государством

время публикации: 12:24 | последнее обновление: 13:04 блог версия для печати фото
Опрос: менее половины арабов признают Израиль еврейским и демократическим государством
Опрос: менее половины арабов признают Израиль еврейским и демократическим государством
Опрос: менее половины арабов признают Израиль еврейским и демократическим государством

Менее половины израильских арабов признают право Израиля на существование в качестве еврейского и демократического государства.

Такие данные фигурируют в проводимом раз в два года исследовании "Индекс отношений евреев и арабов". Это исследование проводит известный социолог Сами Самоха по заказу Хайфского университета. Результаты опроса публикуют порталы Ynet и Walla.

По данным исследования, 49,1% арабов признают легитимность существования еврейского и демократического государства. В 2015 году положительный ответ на этот вопрос давали 53,6% респондентов. Право Израиля на существование в целом признают 58,7% (65,8% в прошлом опросе). Право на существование государства, в котором евреи являются национальным большинством, признают 36,2% (42,7% в прошлом опросе).

С существованием закона о возвращении готовы мириться сегодня 25,2% израильских арабов (в 2015-м этот показатель составлял 39%). Лишь 46% опрошенных заявили, что согласны, чтобы суббота оставалась официальным выходным днем в Израиле (ранее такой ответ дали 60,7% респондентов).

61,9% респондентов считают Израиль хорошим местом для жизни (в 2015 году этот показатель составлял 64%).

60% арабов считают, что лучше жить в Израиле, чем в любой другой стране (58,8% в 2015-м), а 77,4% опрошенных заявили, что не хотят переселяться в Палестинское государство, если оно будет создано (ранее 72,2%).

73,8% респондентов-евреев заявили, что арабы имеют право жить в Израиле, пользуясь всеми гражданскими правами (в 2015-м – 79,7%).

68,1% евреев готовы предоставить арабам все права национального меньшинства в еврейском демократическом государстве (74,9% в прошлом опросе). 61,1% евреев готовы на то, чтобы арабы были полноправными членами израильского общества (69,5% были готовы на это в 2015-м).

28,9% евреев не готовы к тому, чтобы у них был друг араб (24,3% в 2015-м).

67,3% опрошенных поддерживают законопроект о еврейском характере государства. Такой же показатель был зафиксирован в 2015 году.



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