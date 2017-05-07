В арабских кварталах Иерусалима палестинские учебники выдают бесплатно, а за израильские надо платить

Родители школьников в арабских кварталах Иерусалима могут выбирать, по какой программе будут учиться их дети – по программе Палестинской автономии или по израильской программе, дающей возможность получить аттестат зрелости и поступить в израильский университет.

Столичный муниципалитет и министерство просвещения агитируют родителей отдавать детей в школы с израильской программой. Однако способ распределения учебников дает родителям абсолютно противоположный посыл, сообщает газета "Исраэль а-Йом".

По данным газеты, учебники для программы Палестинской автономии выдаются арабским иерусалимским школьникам бесплатно, несмотря на то, что муниципалитет тратит 6 миллионов шекелей в год на цензуру и повторную распечатку книг.

В то же время родители, выбравшие для своих детей израильские школы, вынуждены покупать учебники, причем цена, по словам родителей, может доходить до 700 шекелей в год на ученика.

В муниципалитете Иерусалима подчеркивают, что субсидируют половину стоимости израильских учебников.