"Гаарец": МИД Израиля считает невозможным закрытие миссии ООН в Иерусалиме

Представители израильского МИДа считают невозможным закрытие представительства ООН, расположенного в иерусалимском районе Армон а-Нацив, пишет Барак Равид в газете "Гаарец".

Согласно опубликованной информации, сотрудники внешнеполитического ведомства разъяснят свою позицию 7 мая на заседании правительства, которое будет обсуждать возможность ответных шагов Израиля на принятие антиизраильской резолюции в UNESCO. Резолюция, отрицающая суверенитет Израиля над Иерусалимом, была принята 2 мая. В ней также говорится об "оккупации" Восточного Иерусалима и сектора Газы.

В ответ на эту резолюцию в политических кругах Израиля прозвучало требование закрыть представительство ООН в Армон а-Нациве. В частности, такое требование выдвинула министр по делам культуры и спорта Мири Регев ("Ликуд").

В свою очередь, в МИДе утверждают, что такой шаг невозможен с юридической точки зрения и может привести к серьезным дипломатическим последствиям для Израиля.

Барак Равид цитирует слова анонимных источников в МИДе, заявивших, что Израиль подписал конвенции, предоставляющие представительству ООН дипломатическую неприкосновенность. По мнению источников, попытка закрыть представительство будет нарушением подписанных соглашений. Во внешнеполитическом ведомстве полагают, что представительство может быть закрыто лишь в том случае, если соответствующее решение примут сами сотрудники ООН.

Как сообщалось ранее, в ответ на утверждение антиизраильской резолюции в UNESCO премьер-министр Биньямин Нетаниягу, являющийся также министром иностранных дел, распорядился сократить на миллион долларов финансирование Организации объединенных наций. "Если UNESCO не признает Израиль, то и Израиль не признает эту организацию", – заявил глава правительства. Нетаниягу напомнил, что в мире не существует народа для которого Иерусалим имел настолько большое значение и почитался бы так, как этот город почитается израильтянами.

В марте этого года Израиль уже сократил финансирование ООН на 2 миллиона долларов в ответ на серию антиизраильских резолюций, которые были приняты на заседании Совета по правам человека. Тогда сообщалось, что средства будут использованы для поддержки израильских проектов помощи развивающимся странам, а также для оказания помощи странам, которые поддерживают Израиль в международных организациях.

В январе 2017 года в ответ на резолюцию СБ ООН, требующую прекратить строительство поселений, Израиль приостановил выплату части взносов в ООН, равную примерно 6 миллионам долларов.





