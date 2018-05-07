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В Израиле

СМИ: через две недели в Иерусалиме будет открыто посольство Парагвая

время публикации: 19:13 | последнее обновление: 19:21 блог версия для печати фото
СМИ: через две недели в Иерусалиме будет открыто посольство Парагвая

Телеканал "Решет" (13-й) сообщил вечером в понедельник, 7 мая, что через неделю после открытия в Иерусалиме нового посольства США (намечено на 14 мая) в Израиль с официальным визитом прибудут нынешний и избранный президенты Парагвая, чтобы открыть в Иерусалиме новое посольство этой страны.

Согласно указанному источнику, действующий президент Парагвая Орасио Картес и Марио Абдо Бенитес, избранный на высший государственный пост в этой стране 22 апреля и с 15 августа приступающий к исполнению обязанностей президента, прибудут в Израиль 20 мая. По всей видимости, посольство Парагвая в Иерусалиме будет открыто 21 мая.

"Решет" передает, что этот вопрос был согласован парагвайским руководством с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в ходе недавнего телефонного разговора.

Напомним, что 1 мая в Иерусалиме, на территории технологического комплекса "Малха" открылось новое посольство Гватемалы. Речь идет о первом с 1984 года государстве, которое перевело посольство в столицу Израиля. Тогда в Иерусалим были переведены посольства Коста-Рики и Сальвадора, однако позднее и они возвратили свои дипломатические представительства в Тель-Авив.



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