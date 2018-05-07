18+
7 мая 2018 г.
последняя новость: 21:04
Проблемы евреев Европы
Может ли РФ быть честным посредником
Хабенский и "Собибор"
Ближневосточный котел при Трампе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:33 ЦАХАЛ повысил уровень готовности на севере, Нетаниягу сократил визит на Кипр
20:20 На стройке в Иерусалиме погиб рабочий
20:00 Канцелярия Нетаниягу прокомментировала кулинарно-дипломатический конфуз с японским премьером
19:35 Все пожары, возникшие в Западном Негеве в результате поджогов из Газы, потушены
19:13 СМИ: через две недели в Иерусалиме будет открыто посольство Парагвая
18:41 Утвержден в первом чтении закон о предотвращении выплат террористам
16:51 Пресечена поставка наркотика LSD в Иерусалим: 500 доз спрятали среди компакт-дисков
15:59 Горящий воздушный шар из Газы поджег поле в Негеве
15:47 Нетаниягу: "Перед нами стоят непростые задачи в сфере безопасности"
15:45 Полиция конфисковала полторы тонны нелегального мяса в деревне Гуш-Халав
В Израиле

Утвержден в первом чтении закон о предотвращении выплат террористам

время публикации: 18:41 | последнее обновление: 19:02 блог версия для печати фото
Утвержден в первом чтении закон о предотвращении выплат террористам
Утвержден в первом чтении закон о предотвращении выплат террористам
Утвержден в первом чтении закон о предотвращении выплат террористам

На пленарном заседании Кнессета, которое состоялось в понедельник, 7 мая, был утвержден в первом чтении законопроект, позволяющий производить конфискацию сумм, равных зарплатам террористов, из налоговых средств, собранных Израилем для Палестинской автономии.

Закон, который был разработан министерством обороны совместно с минюстом и службами безопасности, предлагает переводить конфискованные у ПА деньги в специальный фонд, из которого будут выплачиваться компенсации пострадавшим в результате террора.

Отметим, что в марте этого года впервые за последние четыре года Палестинская администрация публично заявила о продолжении перевода "зарплаты" террористам, отбывающим наказание в израильских тюрьмах, а также семьям террористов, погибших во время терактов или при попытке их совершения. Согласно опубликованному бюджету ПА на 2018 год, 550 миллионов шекелей выделены живым террористам, отбывающим наказание в Израиле, и еще 687 миллионов шекелей – семьям террористов.

Министр обороны Авигдор Либерман накануне обратился к законодателям с призывом поддержать законопроект. "Я призываю всех депутатов Кнессета присоединиться к нам, проголосовать за законопроект и положить конец этому театру абсурда. Каждый шекель, который переведут убийцам, будет вычтен из налоговых сборов, переводимых ПА. Хватит финансировать террор", – заявил Либерман.

"Зарплаты" террористов

Ранее министерство обороны опубликовало данные о зарплатах, которые выплачиваются террористам из бюджета Палестинской автономии. По данным минобороны, ежегодно палестинская администрация тратит около миллиарда шекелей на зарплаты террористам и их семьям.

По данным министерства обороны, 19-летний Умар Аль-Абада, убивший четырех членов семьи Саломон, уже получил 12.200 шекелей. В соответствии с установленными расценками в ПА, его месячная зарплата составляет 1.400 шекелей. Зарплата будет выплачиваться до достижения им 80-летнего возраста. И составит более 12 миллионов шекелей.

23-летний Карам Аль-Масри, один из убийц супругов Эйтама и Наамы Хенкин, приговоренный к двум пожизненным заключениям и еще 30 годам, уже получил 40.600 шекелей. К своему 80-летию он получит 11.232.000 шекелей.

29-летний Заид Зиад Джамиль Амар, еще один член группировки, убившей супругов Хенкин, до своего восьмидесятилетия получит 10 миллионов шекелей.

Семья убийцы раввина Разиэля Шеваха, Ахмеда Насера Джарара, уничтоженного в ходе задержания, сегодня получает от ПА около 1,400 шекелей в месяц. До настоящего момента они уже получили около 5,600 шекелей. Ввиду того, что Джарар получил бы очень большой срок за убийство, если бы не был уничтожен, его семья будет получать пособие бессрочно и в соответствии с таблицей зарплат ПА. Юридический процесс Ахмада Кунба, который также был замешан в убийстве раввина Шеваха, все еще продолжается, и на сегодняшний день полученная им от ПА сумма составляет 5,600 шекелей.

Из-за их длительного тюремного заключения все вышеупомянутые убийцы, если они будут освобождены, будут иметь право на получение министерской или генеральской должности. Если они будут выпущены досрочно или умрут, они или их семьи будут иметь право продолжать получать пособие бессрочно.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 мая 2018 г.
Минобороны опубликовало размер "зарплат", которые ПА выплачивает убийцам израильтян
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 февраля 2018 г.
СМИ: Рамалла просит Израиль "заморозить" закон о предотвращении выплат террористам







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 7 мая 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018