Утвержден в первом чтении закон о предотвращении выплат террористам

На пленарном заседании Кнессета, которое состоялось в понедельник, 7 мая, был утвержден в первом чтении законопроект, позволяющий производить конфискацию сумм, равных зарплатам террористов, из налоговых средств, собранных Израилем для Палестинской автономии.

Закон, который был разработан министерством обороны совместно с минюстом и службами безопасности, предлагает переводить конфискованные у ПА деньги в специальный фонд, из которого будут выплачиваться компенсации пострадавшим в результате террора.

Отметим, что в марте этого года впервые за последние четыре года Палестинская администрация публично заявила о продолжении перевода "зарплаты" террористам, отбывающим наказание в израильских тюрьмах, а также семьям террористов, погибших во время терактов или при попытке их совершения. Согласно опубликованному бюджету ПА на 2018 год, 550 миллионов шекелей выделены живым террористам, отбывающим наказание в Израиле, и еще 687 миллионов шекелей – семьям террористов.

Министр обороны Авигдор Либерман накануне обратился к законодателям с призывом поддержать законопроект. "Я призываю всех депутатов Кнессета присоединиться к нам, проголосовать за законопроект и положить конец этому театру абсурда. Каждый шекель, который переведут убийцам, будет вычтен из налоговых сборов, переводимых ПА. Хватит финансировать террор", – заявил Либерман.

"Зарплаты" террористов

Ранее министерство обороны опубликовало данные о зарплатах, которые выплачиваются террористам из бюджета Палестинской автономии. По данным минобороны, ежегодно палестинская администрация тратит около миллиарда шекелей на зарплаты террористам и их семьям.

По данным министерства обороны, 19-летний Умар Аль-Абада, убивший четырех членов семьи Саломон, уже получил 12.200 шекелей. В соответствии с установленными расценками в ПА, его месячная зарплата составляет 1.400 шекелей. Зарплата будет выплачиваться до достижения им 80-летнего возраста. И составит более 12 миллионов шекелей.

23-летний Карам Аль-Масри, один из убийц супругов Эйтама и Наамы Хенкин, приговоренный к двум пожизненным заключениям и еще 30 годам, уже получил 40.600 шекелей. К своему 80-летию он получит 11.232.000 шекелей.

29-летний Заид Зиад Джамиль Амар, еще один член группировки, убившей супругов Хенкин, до своего восьмидесятилетия получит 10 миллионов шекелей.

Семья убийцы раввина Разиэля Шеваха, Ахмеда Насера Джарара, уничтоженного в ходе задержания, сегодня получает от ПА около 1,400 шекелей в месяц. До настоящего момента они уже получили около 5,600 шекелей. Ввиду того, что Джарар получил бы очень большой срок за убийство, если бы не был уничтожен, его семья будет получать пособие бессрочно и в соответствии с таблицей зарплат ПА. Юридический процесс Ахмада Кунба, который также был замешан в убийстве раввина Шеваха, все еще продолжается, и на сегодняшний день полученная им от ПА сумма составляет 5,600 шекелей.

Из-за их длительного тюремного заключения все вышеупомянутые убийцы, если они будут освобождены, будут иметь право на получение министерской или генеральской должности. Если они будут выпущены досрочно или умрут, они или их семьи будут иметь право продолжать получать пособие бессрочно.





