18+
7 мая 2019 г.
последняя новость: 18:36
Архив ЦАХАЛа переписывает историю
Отели Тель-Авива сдались на милость «Евровидения»
Цель: демонтаж Верховного суда
При тяжелом заболевании нужен… блат
Меган Маркл нарушила королевские традиции
Леди Гага разделась
Клетчатка продлевает жизнь
Лариса Долина изменилась после болезни
Репатриация в Израиль из Великобритании сокращается
Сменить концепцию, пока не поздно
Боевики хотят навязать Израилю "торг под огнем"
Ждет ли Америку строительство социализма
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:36 ДТП в арабском поселке Дабурия, тяжело травмирован подросток
17:26 Ст.сержант Охад Клаузнер, погибший в Ливане в 2006 году, посмертно награжден почетной грамотой
16:34 Внимание, розыск: пропал 36-летний Галеви Исраэль из Бат-Яма
16:08 Госпрокуратура предложила генералу полиции сделку по делу Адас Штайф: полмиллиона шекелей в обмен на отказ от иска
15:33 "Яд Сара" организует бесплатную подвозку на военные кладбища для лиц на инвалидных колясках
14:41 В Израиле проходят мероприятия Дня Памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора
14:32 "Евровидение-2019": утверждено разрешение на работу по субботам для почти тысячи работников
14:02 "Эгед" сообщил об изменении в расписании автобусов в День Памяти и День Независимости
13:52 ВВС ЦАХАЛа проведут торжественный полет над населенными пунктами юга
12:52 Как оформить удобное получение российской пенсии в Израиле
Загрузка...
В Израиле

В Израиле проходят мероприятия Дня Памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора

время публикации: 14:41 | последнее обновление: 16:37 блог версия для печати фото
В Израиле начинаются мероприятия Дня Памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора
В Израиле начинаются мероприятия Дня Памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора
В Израиле начинаются мероприятия Дня Памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора

7-8 мая в Израиле пройдут мероприятия Дня Памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора.

Мероприятия откроются в 16:00 церемонией в музее "Бейт "Яд ле-баним"" в Иерусалиме. В церемонии примут участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн. В 17:00 аналогичные церемонии пройдут в Тель-Авиве и Хайфе.

В 19:45 в амфитеатре "Брихат а-Султан" в Иерусалиме начнется мероприятие под названием "Помним, поем и рассказываем" при участии мэра города Моше Леона и членов горсовета.

В 20:00 по всему Израилю прозвучит траурная сирена. После этого у Стены плача начнется официальная государственная церемония открытия Дня Памяти. В ней примут участие президент государства Реувен Ривлин и начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави.

В 20:30 на площади Рабина начнется традиционное мероприятие "Поём на площади". В мероприятии примет участие мэр Тель-Авива Рон Хульдаи. Песни исполнят Боаз Шараби, Бери Сахароф, Дуду Таса, Мири Месика, группа "Даг Нахаш" и другие. В 21:00 аналогичное мероприятие пройдет на площади "Сафра" в Иерусалиме.

В 21:15 в Кнессете пройдет церемония "Поём в их память" при участии президента государства Реувена Ривлина, премьер-министра Биньямина Нетаниягу и спикера Кнессета Юлия Эдельштейна.

8 мая в 8:45 утра на площади перед зданием Еврейского агентства ("Сохнут") состоится церемония в память о евреях, ставших жертвами антисемитских акций в различных странах мира.

В 11:00 вновь прозвучит траурная сирена. Сразу после этого на горе Герцля в Иерусалиме начнется официальная церемония памяти павших. В это же время пройдут церемонии на военных кладбищах по всему Израилю.

В 13:00 на горе Герцля состоится государственная церемония памяти жертв террора.

Мероприятия Дня памяти завершатся в 20:00 церемонией зажжения факелов Дня независимости.

За год, прошедший с последнего Дня Независимости Израиля, в стране погибли или скончались при исполнении обязанностей 56 военнослужащих и сотрудников служб безопасности. 40 инвалидов ЦАХАЛа, скончавшихся в течение последнего года, также включены в список павших.

В общей сложности с 1860 года в операциях подполья и в войнах Эрец-Исраэль и государства Израиля погиб 23.741 человек.

В результате вражеских действий и террористической деятельности за последний год погибли 13 гражданских лиц. Со дня провозглашения независимости Израиля в терактах погибли 3.150 человек, включая 120 иностранных граждан, погибших в Израиле, и 100 израильтян, погибших за границей.

На текущий момент в Израиле проживают 3.169 человек, оставшихся в результате терактов сиротами, в том числе 119 – круглыми сиротами, 819 человек – вдовами и вдовцами, 897 – родителями, потерявшими детей.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 мая 2019 г.
За последний год в Израиле погибли 56 военнослужащих, 9 израильтян стали жертвами терактов





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 7 мая 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019