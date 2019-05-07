В Израиле проходят мероприятия Дня Памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора

7-8 мая в Израиле пройдут мероприятия Дня Памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора.

Мероприятия откроются в 16:00 церемонией в музее "Бейт "Яд ле-баним"" в Иерусалиме. В церемонии примут участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн. В 17:00 аналогичные церемонии пройдут в Тель-Авиве и Хайфе.

В 19:45 в амфитеатре "Брихат а-Султан" в Иерусалиме начнется мероприятие под названием "Помним, поем и рассказываем" при участии мэра города Моше Леона и членов горсовета.

В 20:00 по всему Израилю прозвучит траурная сирена. После этого у Стены плача начнется официальная государственная церемония открытия Дня Памяти. В ней примут участие президент государства Реувен Ривлин и начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави.

В 20:30 на площади Рабина начнется традиционное мероприятие "Поём на площади". В мероприятии примет участие мэр Тель-Авива Рон Хульдаи. Песни исполнят Боаз Шараби, Бери Сахароф, Дуду Таса, Мири Месика, группа "Даг Нахаш" и другие. В 21:00 аналогичное мероприятие пройдет на площади "Сафра" в Иерусалиме.

В 21:15 в Кнессете пройдет церемония "Поём в их память" при участии президента государства Реувена Ривлина, премьер-министра Биньямина Нетаниягу и спикера Кнессета Юлия Эдельштейна.

8 мая в 8:45 утра на площади перед зданием Еврейского агентства ("Сохнут") состоится церемония в память о евреях, ставших жертвами антисемитских акций в различных странах мира.

В 11:00 вновь прозвучит траурная сирена. Сразу после этого на горе Герцля в Иерусалиме начнется официальная церемония памяти павших. В это же время пройдут церемонии на военных кладбищах по всему Израилю.

В 13:00 на горе Герцля состоится государственная церемония памяти жертв террора.

Мероприятия Дня памяти завершатся в 20:00 церемонией зажжения факелов Дня независимости.

За год, прошедший с последнего Дня Независимости Израиля, в стране погибли или скончались при исполнении обязанностей 56 военнослужащих и сотрудников служб безопасности. 40 инвалидов ЦАХАЛа, скончавшихся в течение последнего года, также включены в список павших.

В общей сложности с 1860 года в операциях подполья и в войнах Эрец-Исраэль и государства Израиля погиб 23.741 человек.

В результате вражеских действий и террористической деятельности за последний год погибли 13 гражданских лиц. Со дня провозглашения независимости Израиля в терактах погибли 3.150 человек, включая 120 иностранных граждан, погибших в Израиле, и 100 израильтян, погибших за границей.

На текущий момент в Израиле проживают 3.169 человек, оставшихся в результате терактов сиротами, в том числе 119 – круглыми сиротами, 819 человек – вдовами и вдовцами, 897 – родителями, потерявшими детей.





