Кнессет утвердил закон о ротационном правительстве

В четверг, 7 мая, на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтении была утверждена поправка к закону о ротационном правительстве, в соответствии с которой выборы в Кнессет 24-го созыва пройдут через четыре года, а не через три, как это предусмотрено коалиционным соглашением.

Ранее поправка была одобрена к голосованию специальной комиссией.

После утверждения начнется сбор 61 подписи в поддержку кандидатуры Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра. Подписи должны быть поданы президенту государства до полуночи.

После этого полномочия формирования коалиции будут формально переданы премьер-министру. Вечером 6 мая Нетаниягу и Ганц опубликовали совместное заявление, согласно которому правительство будет приведено к присяге 13 мая.

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Это заявление последовало после того, как высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил все апелляции, поданные оппозицией с требованием запретить премьер-министру Биньямину Нетаниягу формировать коалицию и отменить коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Судейская коллегия единогласно постановила, что нет юридических оснований препятствовать созданию правительства Биньямином Нетаниягу.

Суд также постановил, что, несмотря на многочисленные юридические проблемы, содержащиеся в тексте коалиционного соглашения между " Ликудом" и " Кахоль Лаван", в настоящий момент нет оснований для вмешательства и отмены какого-либо из параграфов соглашения.

Апелляции рассматривались судейской коллегией, состоявший из 11 судей. Впервые в истории Израиля подобные заседания транслировались в прямом эфире. Они в общей сложности продолжались более 17 часов.

В ходе заседания, рассматривавшего апелляцию с требованием отменить коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Кахоль Лаван", судьи потребовали внести ряд изменений в текст соглашения, и лишь после внесения поправок оно было утверждено.

Вместе с тем, из вердикта суда следует, что судьи не отрицают возможности вмешательства в те или иные параграфы в дальнейшем, в частности в те пункты, которые касаются работы комиссии по выбору судей.