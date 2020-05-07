Ослабление режима карантина: открываются торговые центры, рынки и спортзалы

С четверга, 7 мая, согласно решению правительства от 4 мая, в Израиле возобновляют работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований.

Прежде всего, остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра), носить маски и соблюдать правила личной гигиены.

Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено.

Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований будут следить полицейские и муниципальные инспекторы.

Отметим, что разрешение возобновить работу спортзалов не обязательно означает, что спортзал начнет функционировать уже с 7 мая. Администрация многих спортзалов уведомила владельцев абонементов о том, что двери будут открыты с 10 мая или в другой день следующей недели, так как требуется время на подготовку (многие сотрудники были отправлены в неоплачиваемый отпуск на период карантина). Кроме того, следует иметь в виду, что спортзалы в больших развлекательных центрах с бассейнами пока остаются закрытыми. Напомним, что правительство разрешило открыть общественные бассейны не раньше 31 мая. Владельцам абонементов, если они не получили сообщений от администрации спортзалов, следует уточнить – когда и на каких условиях конкретный спортзал открывается.

В комплексах "микбац-диюр" разрешили посещения близких родственников

В соответствии с решением правительства смягчить ограничения карантинного режима и новыми инструкциями министерства здравоохранения по работе комплексов социального жилья для пожилых людей, принято решение начиная с четверга, 7 мая, разрешить посещения жильцов принадлежащих министерству алии и интеграции комплексов "микбац-диюр" их близкими родственниками.

Министерство алии и интеграции отвечает за 74 комплекса социального жилья по всей территории страны, в них проживает около 15 тысяч пожилых репатриантов. Поскольку речь идет о людях, находящихся в группе риска по тяжелым осложнениям и смерти от коронавируса, с началом пандемии было принято решение ограничить посещения до минимума.

Министерство задействовало чрезвычайный режим, включающий защитный карантин – сокращение количества визитов, усиление охраны, привлечение дополнительных сотрудников и помощь военнослужащих ЦАХАЛа. Ситуация в комплексах социального жилья находится под постоянным контролем, что позволило предотвратить заражение большого количества пожилых людей коронавирусом.

С 7 мая разрешены посещения комплексов "микбац-диюр" близкими родственникам жильцов (так называемые "родственники первой и второй линии" – дети, братья и сестры, внуки). Встречаться с пожилыми людьми они будут вне их квартир, в специально созданных для этого местах, которые оборудованы в каждом жилом комплексе. Это просторные помещения, которые регулярно проходят дезинфекцию, а также внутренние дворы и палисадники комплексов социального жилья.

На входе посетителям будут мерить температуру, их данные будут внесены в журнал посещений, они также должны будут заполнить декларацию о состоянии здоровья. При посещении комплексов "микбац-диюр" обязательно надевать маску и перчатки на все время визита.

Можно ли находиться на пляжах?

Согласно распоряжениям правительства, с 5 мая на пляжах и в море находиться можно, но исключительно для занятий спортом. Министерство здравоохранения уточнило в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il, что речь идет о "признанных" видах спорта. К сожалению, на просьбу нашей редакции предоставить нам список видов спорта, которыми можно заниматься на море, минздрав ответил отказом, объяснив, что цель распоряжений состоит в том, чтобы избежать столпотворения на пляжах. Минздрав также уточняет, что снорклинг (плавание с маской и трубкой), например, не является видом спорта, разрешенным на море в период карантина.

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман дал некоторые пояснения по этому поводу. По его словам, всеми морскими видами спорта можно заниматься только в отведенных для этого специальных местах. В частности, для занятий серфингом, дайвингом или парусными видами спорта разрешено выходить в море в рамках занятий в соответствующих клубах и только на тех участках побережья, где действуют эти клубы.

Майор Зингерман подчеркнул, что полиция продолжает следить за соблюдением правил карантина, в том числе на пляжах. Вместе с полицией контроль над ситуацией на пляжах осуществляют муниципальные инспекторы, которые тоже имеют право штрафовать нарушителей.

Дальнейшие послабления в режиме карантина

10 мая

Откроются детские сады. Открытие яслей и детских садов до трех лет остается под вопросом;

Будет разрешено собираться на открытом воздухе в количестве не более 50 человек.

17 мая

Откроются музеи и галереи;

Будет разрешено заниматься бесконтактным спортом группами не более 20 человек.

31 мая

Полностью вернутся к учебе школьники всех классов;

Будет разрешено собираться на открытом воздухе в количестве не более 100 человек;

Начнут работу детские кружки, неформальные образовательные организации и молодежные движения;

Будут открыты парки и детские площадки;

Начнут работать бассейны;

Возобновятся спортивные состязания без зрителей;

Возобновится работа высших учебных заведений;

Возможно открытие ресторанов.

14 июня

Рассматривается снятие ограничений на скопление людей;

Будут открыты театры и кинотеатры;

Частично возобновится коммерческое авиасообщение.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.







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