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NEWSru.co.il :: В Израиле7 мая 2020 г., 20:41

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаниягу формировать правительство

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Президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаниягу формировать правительство

Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу прибыл вечером в четверг, 7 мая, в резиденцию президента Реувена Ривлена, который поручил ему формирование нового правительства. У него имеются 14 дней для того, чтобы выполнить возложенную на него миссию.

Мандат на формирование правительства Биньямин Нетаниягу получил после того, как попытка Бени Ганца сформировать коалицию не увенчалась успехом и мандат перешел к Кнессету. Утром 7 мая президенту была передана рекомендация за подписью 72 парламентариев поручить формирование коалиции Нетаниягу.

Этот шаг стал возможен после того, как днем ранее Высший суд справедливости отклонил все апелляции, поданные оппозицией с требованием запретить премьер-министру формировать правительство, а также отменить коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Судейская коллегия в составе 11 судей единогласно постановила, что нет юридических оснований препятствовать созданию правительства нынешним премьером.

Суд также постановил, что, несмотря на многочисленные юридические проблемы, содержащиеся в тексте коалиционного соглашения между " Ликудом" и " Кахоль Лаван", в настоящий момент нет оснований для вмешательства и отмены какого-либо из его параграфов.

Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц пообещали привести новое правительство к присяге в следующую среду, 13 мая. Однако 12-й канал ИТВ передал, что присяга может быть отложена, так как на этот день запланирован визит в Израиль госсекретаря США Майка Помпео.

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