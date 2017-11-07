"Гистадрут" объявил всеобщий трудовой конфликт

Председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут Клалит") Ави Нисанкорен совместно с профсоюзом учителей и организацией учителей средних и старших классов объявили состояние всеобщего трудового конфликта в связи с намерением министерства финансов отменить с 1 января 2018 года коллективные страховки по санитарному уходу.

Нисанкорен заявил, что поддерживает инициативу министра здравоохранения Яакова Лицмана о введении государственной страховки по санитарному уходу, однако в министерстве финансов утверждают, что такой шаг обойдется государству более чем в 6 миллиардов шекелей в год.

В отличие от индивидуального полиса, стоимость которого определяется индивидуально в зависимости от возраста и состояния здоровья страхуемого, в коллективной страховке все платят одинаковую цену. В результате молодежь финансирует страховку пожилых. Кроме того, коллективный полис – краткосрочный, и обновляется каждый год.

Однако в последние годы количество пожилых застрахованных росло существенно быстрее количества молодых. В результате страховые компании, чтобы сохранить способность обслуживать полисы, исключали из них значительное количество пожилых застрахованных.

Таким образом, люди, долгое время платившие за страховку, по достижении возраста, когда она может потребоваться, оказались без покрытия.

Постановление отдела по контролю над рынком страхования обязало страховые компании продавать лицам, лишившимся коллективного страхового полиса, частные страховки без медицинской проверки, однако цена эти полисов в десятки раз выше и часто недоступна для целевой аудитории. Директор отдела Дорит Селингер распорядилась отменить подобные полисы с 1 января 2018 года.

Государственный контролер Йосеф Шапира опубликовал в конце октября разгромный отчет по данному вопросу.