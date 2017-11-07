Перестрелка между полицией и преступниками в Яффо. Подробности

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что после инцидента, в ходе которого преступники открыли огонь в сторону полицейских, в Яффо остаются крупные силы полиции для поддержания правопорядка и обеспечения общественной безопасности.

Согласно сообщению пресс-службы, около 15:30 на улице Альберта Киоса прогремел взрыв. Прибывшие по вызову полицейские пришли к выводу, что в сторону одного из домов была брошена шоковая граната.

В это же время местная жительница сообщила, что трое мужчин угрожали ей пистолетом, но, услышав сирены полицейских машин, они скрылись.

Получив от женщины описание преступников и их приметы, полицейские начали их поиск. На одной из соседних улиц они столкнулись с одним из подозреваемых. Увидев приближающихся полицейских, он выхватил пистолет и, вскочив на мопед, сделал несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь. Подозреваемому удалось скрыться. Позднее он обратился с легким ранением в приемное отделение больницы "Вольфсон", где был задержан.

Кроме того, полицейскими задержаны еще четверо мужчин по подозрению в причастности к этому инциденту.

Пресс-служба правоохранительных органов подчеркивает, что расследование этого инцидента продолжается.

Это второй крупный криминальный инцидент в Израиле за сегодняшний день. Утром 7 ноября на стоянке около жилого дома на углу улиц Ар Хермон и Кинерет в Ашдоде взорвался автомобиль. В результате этого происшествия пострадали два человека. Некоторым местным жителям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. По предварительной версии, речь идет о "криминальном теракте".





