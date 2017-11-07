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В Израиле

Разрешено к публикации: по "делу о субмаринах" подозревается адвокат Ицхак Молхо

время публикации: 06:30 | последнее обновление: 08:21 блог версия для печати фото
Ицхак Молхо
Ицхак Молхо
Давид Шимрон и Ицхак Молхо

Разрешена к публикации информация о личности высокопоставленного адвоката, вызванного два дня назад на допрос в качестве подозреваемого вместе с адвокатом Давидом Шимроном в рамках расследования так называемого "дела 3000".

Им является один из самых приближенных к премьер-министру Биньямину Нетаниягу людей, подавший несколько дней назад в отставку с поста политического советника премьера – адвокат Ицхак Молхо. После допроса он был освобожден на ограничительных условиях

Следует отметить, что запрет на публикацию был снят 7 ноября в 06:30, однако единственной газетой, которая его соблюла, было издание "Исраэль а-Йом". Все остальные газеты вышли с именем Молхо. Поскольку газеты можно купить уже в 5-6 утра, формально они нарушили запрет. В эфире радиостанции "Кан Бет" ведущие рубрики "Обзор прессы" также назвали имя Молхо до истечения запрета, заявив, что не имеет смысла его соблюдать, раз он уже нарушен другими. Ведущие израильские онлайн-СМИ тоже демонстративно нарушили запрет: Ynet опубликовал главный материал про Ицхака Молхо в 6:01, Walla – в 6:20.

Адвокат Молхо работал посланником Нетаниягу еще с 1996 года, часто ведя открытые и тайные переговоры с властями США, Египта, Турции, Иордании, Палестинской автономии и т.д.

Нетаниягу несколько раз предлагал Молхо занять официальный пост, в частности – юридического советника правительства, министра юстиции, главы канцелярии премьер-министра или председателя совета директоров Израильской электрической компании, однако адвокат каждый раз отклонял предложение.

При этом Молхо работал в качестве посланника бесплатно, получая только возврат расходов.

Ицхак Молхо является партнером по адвокатской фирме с Давидом Шимроном, личным адвокатом семьи Нетаниягу, а также адвокатом завербованного прокуратурой в госсвидетели бизнесмена Мики Ганора. Кроме того, Молхо женат на сестре Шимрона.

В июле 2017 года Ганор дал показания против Шимрона. Согласно опубликованной информации, Шимрон должен был получить 20% комиссионных посредника при сделке о продаже трех подводных лодок Германией Израилю. Общая сумма комиссионных, которые должен был получить Шимрон, составляет по словам Ганора, не менее двадцати миллионов шекелей.

В окружении Шимрона отвергли эти обвинения: "Утверждения, о которых идет речь, столь далеки от действительности, что трудно поверить, что это слова государственного свидетеля. Как бы то ни было, все действия Давида Шимрона были в рамках закона. Он представлял Мики Ганора в вопросе подписания контракта с концерном ThyssenKrupp".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 ноября 2017 г.
Источник в "Ликуде": "Нетаниягу не является и не будет подозреваемым по делу о субмаринах"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 ноября 2017 г.
Источник в канцелярии Нетаниягу о допросе приближенных премьера: "Выпейте воды с лимоном и сотрите улыбки с лиц"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 ноября 2017 г.
Полиция допрашивает двух приближенных премьер-министра по делу о субмаринах







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