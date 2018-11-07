Корабли в пустыне. В Беэр-Шеве обнаружен резервуар с римскими рисунками

В ходе археологических раскопок на месте, где будет возведен новый район Беэр-Шевы, специалисты Управления древностей обнаружили древнюю цистерну для воды. Как полагают археологи, она была вырублена в период римского владычества, около 2.000 лет назад.

Глубина резервуара – около 12 метров, а площадь – пять на пять с половиной метров. Поначалу участники раскопок думали, что полость в земле - природного происхождения, однако быстро стало ясно, что это цистерна.

На дно водоема ведут ступени, которые, так же, как и стены, были покрыты водонепроницаемой штукатуркой. На стенах археологи заметили выскобленные линии, складывающиеся в рисунки, среди которых встречались в основном изображения кораблей и животных.

"На изображениях судов можно увидеть оснастку, которая представлена очень точно. У кораблей соблюдены все пропорции, что позволяет говорить о хорошем знакомстве с корабельным делом", - отмечает руководитель раскопок Давида Айзенберг-Даган.

Археологи считают, что резервуар, обустроенный в 1-2 веках н.э., служил жителям деревни, расположенной в 800 метрах от него. Скорее всего, он использовался до недавнего времени – при его расчистке были обнаружены британские гильзы, датируемые Первой мировой войной.