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"Криминальный теракт" к северу от Герцлии: один погибший, двое раненых

время публикации: 15:17 | последнее обновление: 15:59 блог версия для печати фото
"Криминальный теракт" к северу от Герцлии: один погибший, двое раненых
"Криминальный теракт" к северу от Герцлии: один погибший, двое раненых

В среду, 7 ноября, в 14:55 служба скорой помощи "Маген Давид Адом" получила сообщение о горящем автомобиле на 2-й трассе, недалеко от перекрестка Якум и съезда на пляж а-Шарон, к северу от Герцлии.

По данным МАДА, один пострадавший, находившийся в критическом состоянии, умер. Еще один в состоянии средней тяжести, третий пострадавший получил легкие травмы.

Полиция заявляет, что речь идет о криминальном преступлении. Погибший и пострадавшие – мужчины примерно 30 лет.

Свидетели рассказывают, что автомобиль взорвался и после этого проехал несколько десятков метров.

Место происшествия оцеплено. Возникла "пробка" на 2-й трассе при движении на данном участке в северном направлении.

Напомним, что вечером 4 ноября в результате взрыва автомобиля в тель-авивском районе А-Тиква погибли двое мужчин. Тогда полиция подтвердила, что речь идет о "криминальном теракте". По оценке экспертов, мощность взрывного устройства составляла около 1 кг ТНТ. По данным расследования, погибшие принадлежали к криминальному клану Мусли. Один из убитых входил в руководство этого клана. Названы имена убитых: Узи Бар-Цион и Эльад Сардинайоф. Следствием было установлено, что представители клана вечером 4 ноября были среди болельщиков на стадионе в южном Тель-Авиве во время игры между командами "Апоэль" (Хадера) и "Бней Иегуда" (Тель-Авив). После футбольного матча некоторые из них отправились в мясной ресторан неподалеку от стадиона. Автомобиль Audi Q7 взорвался вскоре после того, как выехал с парковки.

Основной сферой интересов криминального клана Йосефа Мусли являются азартные игры и наркотики. Сам Йосеф Мусли в 2007 году оказался в тюрьме, но продолжал управлять преступной организацией через членов семьи. В 2013-2014 годах между кланов Мусли и кланом Аберджиль шла фактическая война, жертвами которой стали около 20 человек. В частности, 8 февраля 2014-го был взорван автомобиль в тель-авивском районе Кфар-Шалем, погиб представитель клана Мусли. После чего в течение недели было совершено два "криминальных теракта".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 ноября 2018 г.
СМИ: убитые в результате взрыва на юге Тель-Авива входили в клан Мусли
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 ноября 2018 г.
Взрыв на юге Тель-Авива: двое погибших





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