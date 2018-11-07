Полиция и налоговое управление арестовали имущество Леваева в Израиле

Полиция Израиля и налоговое управление наложили арест на имущество бизнесмена Льва Леваева и принадлежащей ему компании LLD общей стоимостью в несколько десятков миллионов шекелей.

В частности, был наложен арест на виллу Леваева в Савьоне, а также на алмазы и наличные средства, найденные в израильских офисах LLD во время обыска.

Также утром были задержаны еще трое сотрудников компании LLD, подозреваемых в причастности к контрабанде алмазов.

Напомним, что накануне следователи полиции и налогового управления задержали шестерых подозреваемых в контрабанде алмазов в особо крупных размерах. В числе задержанных – сын и брат бизнесмена Льва Леваева Звулун Леваев и Моше Леваев, соответственно, трое бывших и действующих работников компании Леваева LLD Ханания Исасхар, Реувен Шмуэлов и Ашер Йехиэлов, а также Йегуда Ашур.

Согласно подозрениям, сотрудник завода Леваева в России, получивший по возвращении в Израиль статус реэмигранта, спрятал в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы из принадлежащего Леваеву российского месторождения.

Кроме того, имеются подозрения об использовании учеников йешив в качестве курьеров для контрабанды алмазов из России и Африки, в том числе – из районов, покупка алмазов из которых запрещена международными конвенциями.

Задержанным вменяются отмывание нелегального капитала, контрабанда, нарушения налогового законодательства, внесение заведомо неверной информации в корпоративные документы, преступный сговор и ряд других правонарушений.

Суд продлил срок ареста подозреваемых на семь суток.

Сам Леваев, находящийся на текущий момент в России, судя по всему не намерен в ближайшее время возвращаться в Израиль. По данным израильских СМИ, полиция уже получила от суда ордер на арест Леваева, однако на текущий момент не будет торопиться с запросом на экстрадицию.

Лев Леваев родился 30 июля 1956 года в Ташкенте (Узбекская ССР, СССР) в семье бухарских евреев, выходцев из Самарканда. В 1971 году вместе с семьей репатриировался в Израиль. Окончил иешиву "Хабада" в Кирьят-Малахи. Отслужил в военном раввинате. После демобилизации начал работать шлифовщиком алмазов на фабрике. Открыл собственную компанию по шлифовке алмазов. В 1980-е годы приобрел акции компании "Африка-Исраэль" и стал членом её руководства. С 1997 года Лев Леваев является владельцем и председателем совета директоров компании "Африка-Исраэль", которая была преобразована в международную холдинговую и инвестиционную компанию, работающую в различных областях строительства и экономики. C 1 февраля 2008 компания "Африка-Исраэль" владеет компанией "Апогей-Металл" в России. Был первым владельцем единственного русскоязычного телеканала в Израиле (9-й, "Израиль Плюс"). Женат, отец девятерых детей.

В 2007 году, по оценке журнала "Асаким" (экономическое приложение к газете "Маарив"), Лев Леваев был назван самым богатым израильтянином, тогда его состояние оценивалось в 24 миллиарда шекелей. Впрочем, уже в 2008-м Forbes лишил его этого титула. На ноябрь 2018 года Forbes оценивает личное состояние Леваева в 1 миллиард долларов.





