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ЦАХАЛ частично разрушает дом "барканского террориста"

время публикации: 14:44 | последнее обновление: 14:56 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ частично разрушает дом "барканского террориста"
Поиски "барканского террориста". 20 октября 2018 года
ЦАХАЛ частично разрушает дом "барканского террориста"

В среду, 7 ноября, через месяц после теракта, осуществленного в промзоне Баркана, Армия обороны Израиля проводит операцию в деревне Шуэйкэ (в районе Туль-Карема) по частичному разрушению дома террориста, передает сайт "Аль-Кудс".

Согласно указанному источнику, дом оцеплен. К нему подъехал бульдозер.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока не комментирует эту информацию.

Судя по публикации "Аль-Кудса", готовится разрушение нежилой новой пристройки к дому семьи Наалуа. Соответствующее распоряжение отдал накануне командующий центральным округом ЦАХАЛа генерал-майор Надав Падан.

Ранее сообщалось о задержании израильскими властями отца, матери и сестры террориста.

Террорист Ашраф Наалуа, убивший 7 октября, 28-летнюю секретаршу Ким Левенгронд-Йехезкель и 32-летнего бухгалтера Зива Хаджби, до сих пор скрывается от правосудия. Операция по его розыску не принесла результатов, несмотря на неоднократные допросы его родственников, знакомых и предполагаемых сообщников. Не исключено, что до сих пор у террориста в руках есть огнестрельное оружие. Напомним, что в сотрудников предприятия "Алон" он стрелял из самодельного пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло").

Теракт в промзоне Баркана. 07.10.2018

7 октября около 7:30 утра в промышленной зоне Баркан, неподалеку от Ариэля, палестинский араб, вооруженный самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло"), поднялся на второй этаж административного здания предприятия "Алон", где сам работал до недавнего времени, и открыл огонь по людям.

В результате инцидента мужчина и женщина получили крайне тяжелые ранения, их состояние оценивалось как критическое. Позже врачи констатировали их смерть.

Еще одна женщина была ранена. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" обнаружили ее под одним из столов в офисе, где велась стрельба. Пострадавшую доставили в больницу "Бейлинсон".

Террорист скрылся с места преступления.

По информации сайта "Мако", в ходе расследования выяснилось, что террорист за три дня до нападения оставил своему другу предсмертную записку. Согласно этому источнику, приятель, которого террорист попросил обнародовать письмо после его гибели, также работает в промышленной зоне Баркан. Об этой записке мужчина не сообщил ни руководству предприятия, ни полиции. Он был задержан.

ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали этот теракт, но не брали на себя ответственность.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 ноября 2018 г.
Издан приказ о частичном разрушении дома террориста, убившего израильтян в Баркане
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 октября 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 октября 2018 г.
Палестинские СМИ: в деревне Шуэйкэ ЦАХАЛ окружил здание, где может скрываться Наалуа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 октября 2018 г.
"Барканский террорист" скрывается более 10 дней: в Шуэйкэ разбросаны листовки-предупреждения





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