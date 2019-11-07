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NEWSru.co.il :: В Израиле7 ноября 2019 г., 16:49

Иордания официально уведомила израильских фермеров, что "остров свободы" для них закрыт

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&quot;Остров мира&quot; Нахараим Иордания официально уведомила израильских фермеров, что &quot;остров свободы&quot; для них закрыт Иордания официально уведомила израильских фермеров, что &quot;остров свободы&quot; для них закрыт

В четверг, 7 ноября, глава регионального совета Иорданской долины Идан Гринбаум получил от властей Иордании официальное уведомление о том, что, начиная со следующей недели для израильтян будет закрыт так называемый "остров мира" в районе Нахараим в связи с истечением срока действия договора об аренде участка. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения.

Ранее из иорданских источников было известно о том, что между Иерусалимом и Амманом ведутся переговоры о возможности продления договора об аренде земельных участков в районе Нахараим, а также Мувлаат а-Цофар пустыне Арава. С израильской стороны переговоры велись главой Совета национальной безопасности Меиром Бен Шабатом и его командой, с иорданской - министром иностранных дел Айман ас-Сафади. Иорданские источники сообщали, что израильские представители пытались связать вопрос продления аренды "острова свободы" с освобождением двух граждан Иордании, находившихся с августа под административным арестом в израильской тюрьме. Амман был вынужден предупредить Иерусалим, что попытка связать между собой две совершенно разные проблемы может привести к серьезным осложнениям в отношениях между странами.

Около месяца назад министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Юваль Штайниц в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" сказал, что Израиль готовится вернуть Иордании сельскохозяйственные земли, и перенести имевшиеся там хозяйства в другие районы Израиля. При этом Идан Гринбаум сегодня заявил журналистам, что он не получил от официальных властей Израиля никаких инструкций и распоряжений.

В 2018 году Иордания сообщила Израилю, что король Абдалла II принял решение частично аннулировать Израильско-иорданский мирный договор и вернуть в пользование Иордании два участка земли - так называемый "остров мира" в районе Нахараим, а также Мувлаат а-Цофар пустыне Арава.

В рамках Израильско-иорданского мирного договора от 1994 года оба эти участка отходили к Иордании, однако оставались в распоряжении Израиля на ближайшие 25 лет. В 2019 году срок договора истек, но Израиль надеялся продлить его еще на 25 лет.



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