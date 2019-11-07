"Кахоль Лаван" и НДИ продолжают переговоры, Лицман против прямых выборов

В четверг, 7 ноября, состоится встреча рабочих групп "Кахоль Лаван" и НДИ. Встреча начнется в 11:00 в комплексе "Кфар Макабия". Источники в "Кахоль Лаван" отмечают, что по многим вопросам достигнуто взаимопонимание между представителями двух партий. В то же время в политической системе полагают, что коалиционное соглашение не будет подписано до тех пор, пока нет договоренности между Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем о создании правительства.

Встреча представителей "Кахоль Лаван" и "Ликуда", состоявшаяся накануне, завершилась безрезультатно. "Можно говорить о небольшом изменении тона, вторая сторона звучит серьезнее, чем раньше, но не более того", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Ликуде". Представители "Ликуда" требовали от "Кахоль Лаван" ответов по поводу готовности принять предложение президента Реувена Ривлина за основу переговоров. К настоящему моменту нет прогресса на переговорах по этому вопросу.

В "Кахоль Лаван" отказались как бы то ни было комментировать ход переговоров с "Ликудом". Однако в политических кругах полагают, что заявление Ганца в связи со скандалом вокруг министра юстиции Амира Оханы, свидетельствует об ужесточении позиций. "Возмутительные действия Амира Оханы только доказывают, почему правительство не может возглавлять человек, которому предъявлены обвинения в уголовных преступлениях", – заявил Ганц.

На фоне продолжающихся переговоров зашло в тупик обсуждение возможности проведения прямых выборов премьер-министра. Глава блока "Яадут а-Тора" Яаков Лицман подверг эту инициативу критике и заявил, что не поддержит ее. "Это глупость. Победитель таких выборов не сможет управлять, так как у него не будет коалиции. Амир Перец, например, уже заявил, что не присоединится к правительству Нетаниягу, если тот победит. Есть только две реальные возможности: правительство национального единства или новые (парламентские) выборы", – считает Лицман.

Если предложение о прямых выборах поддержат НДИ и "Авода-Гешер", оно может быть утверждено и без поддержки "Яадут а-Тора". Однако маловероятно, что Биньямин Нетаниягу захочет принимать такое решение без одобрения всех лидеров праворелигиозного блока

7 ноября газета "Исраэль а-Йом публикует часть интервью, которое дал этому изданию Лицман. "Или кто-то сломается, или будут выборы. Я не знаю, кто может сломаться, но точно не мы. Блок 55 депутатов нельзя разрушить. Мы встречаемся каждую неделю, разговариваем, смотрим друг другу в глаза. Я уверен, что блок останется единым", – сказал лидер "Яадут а-Тора". Он добавил, что готов быть в одном правительстве с Авигдором Либерманом, заявив при этом: "Я все время буду следить за ним и подозревать".





