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NEWSru.co.il :: В Израиле7 ноября 2019 г., 07:50

Банк Израиля предлагает перевести школы на пятидневку и сократить каникулы

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Банк Израиля предлагает перевести школы на пятидневку и сократить каникулы

Аналитический отдел Банка Израиля подготовил план реорганизации работы системы образования согласования графика ее работы с графиком рынка труда.

Согласно данным отдела, существующие решения проблемы значительного разрыва между количеством каникулярных дней у школьников и отпускных дней у родителей, неэффективны. Государство тратит на организацию "школ летних каникул" и других программ для сокращения каникул в дни еврейских праздников существенно больше стоимости ущерба, наносимого экономике этими каникулами.

Аналитики центробанка предлагают стране перейти на пятидневную учебную неделю без продления часов учебы, но с сокращением продолжительности каникул и праздничных дней.

Для семей, в которых в пятницу работают оба родителя, предлагается создать в школах и детских садах субсидируемые государством "пятничники", в которых детям будет организовываться досуг и внепрограммные занятия.

Стоимость такой программы "пятничников" в Банке Израиля оценивают в 630 миллионов шекелей в год, что приблизительно покрывает ущерб экономике от полного прекращения учебы в пятничные дни (520-690 миллионов шекелей в год).



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