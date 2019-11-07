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NEWSru.co.il :: В Израиле7 ноября 2019 г., 09:30

13-й телеканал: Трамп предлагал Нетаниягу, чтобы Израиль выплатил палестинской администрации 12 миллионов долларов

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13-й телеканал: Трамп предлагал Нетаниягу, чтобы Израиль выплатил палестинской администрации 12 миллионов долларов

Как сообщают новости 13-го телеканала, несколько месяцев назад президент США Дональд Трамп отверг просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу возобновить американскую помощь службам безопасности Палестинской администрации. Речь шла о сумме 12 миллионов долларов.

Администрация Трампа последовательно сокращает размеры помощи, оказываемой палестинцам. Корреспондент службы новостей Барак Равид отмечает, что одним из инициаторов этого стал Нетаниягу, публично заявлявший о том, что хватит баловать палестинцев.

США прекратили финансирование Агентства ООН по помощи палестинским беженцам, заявив, что оно не решает проблемы беженцев, а увековечивает их. Еще одной причиной стала учебная программа школ UNRWA, где оказывается поддержка террору.

Сократилась и финансовая помощь Палестинской администрации. Возмущение Белого дома вызвали пособия, выплачиваемые ПА палестинским заключенным и семьям погибших террористов.

Высокопоставленные американские источники сообщили Равиду, что чиновники Государственного департамента обнаружили на счетах ведомства 12 миллионов долларов, предназначенных для палестинских служб безопасности. Эта сумма не была сокращена, но и не была передана палестинцам.

Когда посол Израиля в Вашингтоне Рон Дермер и другие израильские представители попросили перевести средства ведомствам, которые помогают еврейскому государству в борьбе с террором, им сказали, что решение по данному вопросу может принять только лично Дональд Трамп.

Советники президента сообщили ему о просьбе израильского руководства, но Трамп отказал, напомнив, что его политический курс – сокращение помощи палестинцам. Он добавил, что после решения о признании Иерусалима столицей Израиля руководство ПА объявило ему бойкот.

Согласно публикации, советники Трампа сообщили ему, что этот вопрос очень важен для израильского премьер-министра. На это президент ответил: "Если ему так важно – пусть он и платит палестинцам 12 миллионов долларов". В итоге средства так и не были переведены.



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