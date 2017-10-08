Службы безопасности подозревают, что убийство Реувена Шмерлинга было терактом

Вечером в субботу, 7 октября, была опубликована информация, согласно которой, достигнут прорыв в расследовании убийства 69-летнего Реувена Шмерлинга, жителя поселения Элькана.

В настоящий момент предполагается, что убийство было совершено на националистической почве. Как сообщил Второй канал ИТВ, службы безопасности склоняются к тому, что оно являлось терактом.

Большинство деталей расследования по-прежнему запрещены к публикации.

Тело израильтянина со следами насилия было обнаружено в среду, 4 октября, на территории промышленной зоны в Кафр-Касеме, в заброшенном здании, принадлежащем неназванному предприятию.

Родные убитого изначально былим убеждены, что речь идет о преступлении на почве национальной ненависти и утверждали, что Реувен Шмерлинг убит за то, что был евреем и поселенцем.

Вскоре после убийства к расследованию подключились следователи общей службы безопасности (ШАБАК), что происходит, как правило, когда возникают подозрения в том, что совершенное преступление было терактом.

На первых этапах расследования проверялась версия, согласно которой убийство стало результатом финансового конфликта, вспыхнувшего между Шмерлингом и арабскими рабочими. На исходе шаббата было опубликовано сообщение о том, что сведения, полученные в ходе следствия, свидетельствуют о том, что речь, судя по всему, идет о теракте.

В пятницу днем на кладбище в поселении Элькана прошли похороны Реувена Шмерлинга. Проститься с ним пришли более тысячи человек. Реувен Шмерлинг был убит за день до своего 70-летия. У него остались четверо детей и 19 внуков.





