8 октября 2017 г.
последняя новость: 02:55
Интимное признание дочери актера
Об отъезде Учителя в Израиль
Время вышло из-под контроля
Какой багаж возит с собой монарх
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
02:55 В результате ДТП недалеко от Биньямины тяжело травмирован велосипедист
01:06 Драка в Ашдоде, молодого мужчину ударили ножом
23:25 В Петах-Тикве и Тель-Авиве прошли еженедельные митинги протеста
23:10 Автомобиль сбил 7-летнего мальчика в Нес-Ционе
22:22 Службы безопасности подозревают, что убийство Реувена Шмерлинга было терактом
21:33 На границе с сектором Газы дважды прозвучал сигнал "Цева адом". Ложная тревога
15:21 В Кирьят-Яме задержали 10-летнего "клоуна" с кухонным ножом в рюкзаке
14:00 Родственник одной из рожениц напал на охранника в больнице "Сорока"
12:14 Опасные игры. Полицией задержаны еще четверо участников "клоунского флешмоба"
07:05 Дело 1000: прокуратура направила в Австралию запрос на допрос Джеймса Пакера
гЮЦПСГЙЮ...
В Израиле

Службы безопасности подозревают, что убийство Реувена Шмерлинга было терактом

время публикации: 7 октября 2017 г., 22:22 | последнее обновление: 7 октября 2017 г., 23:11 блог версия для печати фото
Службы безопасности подозревают, что убийство Реувена Шмерлинга было терактом
Реувен Шмерлинг
Службы безопасности подозревают, что убийство Реувена Шмерлинга было терактом

Вечером в субботу, 7 октября, была опубликована информация, согласно которой, достигнут прорыв в расследовании убийства 69-летнего Реувена Шмерлинга, жителя поселения Элькана.

В настоящий момент предполагается, что убийство было совершено на националистической почве. Как сообщил Второй канал ИТВ, службы безопасности склоняются к тому, что оно являлось терактом.

Большинство деталей расследования по-прежнему запрещены к публикации.

Тело израильтянина со следами насилия было обнаружено в среду, 4 октября, на территории промышленной зоны в Кафр-Касеме, в заброшенном здании, принадлежащем неназванному предприятию.

Родные убитого изначально былим убеждены, что речь идет о преступлении на почве национальной ненависти и утверждали, что Реувен Шмерлинг убит за то, что был евреем и поселенцем.

Вскоре после убийства к расследованию подключились следователи общей службы безопасности (ШАБАК), что происходит, как правило, когда возникают подозрения в том, что совершенное преступление было терактом.

На первых этапах расследования проверялась версия, согласно которой убийство стало результатом финансового конфликта, вспыхнувшего между Шмерлингом и арабскими рабочими. На исходе шаббата было опубликовано сообщение о том, что сведения, полученные в ходе следствия, свидетельствуют о том, что речь, судя по всему, идет о теракте.

В пятницу днем на кладбище в поселении Элькана прошли похороны Реувена Шмерлинга. Проститься с ним пришли более тысячи человек. Реувен Шмерлинг был убит за день до своего 70-летия. У него остались четверо детей и 19 внуков.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 октября 2017 г.
Достигнут прогресс в расследовании убийства Реувена Шмерлинга
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 октября 2017 г.
В Элькане проходят похороны Реувена Шмерлинга, убитого в Кафр-Касеме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 октября 2017 г.
В Кафр-Касеме найден убитым еврейский бизнесмен







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 8 октября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017