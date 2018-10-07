В Иерусалиме начинается суд над Сарой Нетаниягу

В воскресенье, 7 октября, в мировом суде Иерусалима начинается суд над Сарой Нетаниягу, женой премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Супруга главы правительства обвиняется в злоупотреблениях при управлении резиденцией главы правительства, ей инкриминируются получение благ незаконным путем при отягчающих обстоятельствах, а также обман общественного доверия. Аналогичные обвинения предъявлены второму подсудимому – бывшему заместителю генерального директора министерства главы правительства Эзре Сайдофу.

Обвинения Саре Нетаниягу и Эзре Сайдофу были предъявлены 21 июня 2018 года. В тексте обвинительного заключения говорится о том, что Сара Нетаниягу заказывала еду в дорогих иерусалимских ресторанах, несмотря на то, что в резиденции на постоянной основе работал повар. Общая сумма, потраченная на заказы еды, составляет примерно 350 тысяч шекелей. Оплачивались заказы из государственной казны.

Сара Нетаниягу подозревалась и в других правонарушениях, однако они не вошли в текст обвинительного заключения.

По сообщению СМИ, между прокуратурой и адвокатами Сары Нетаниягу велись переговоры о возможности досудебной сделки. Эти переговоры не увенчались успехом, так как прокуратура требовала, чтобы обвиняемая признала себя виновной и выплатила сумму, равную той, на которую она получала незаконные блага. Сара Нетаниягу отказалась признать себя виновной и продолжает утверждать, что в ее действиях не было состава преступления.

В ходе судебного разбирательства Сару Нетаниягу будут представлять адвокаты Йоси Коэн и Ярон Костелиц. Адвокаты Яаков Вайнрот и Амит Хадад объявили о выходе из состава адвокатской группы в связи с разногласиями с обвиняемой по вопросу о досудебной сделке. Вайнрот и Хадад считали, что необходимо согласиться на условия, предложенные прокуратурой.

В начале судебного разбирательства прокуратура попросит расширить состав судебной коллегии до трех человек. Обычно дела в мировом суде рассматриваются одним судьей. Просьба о расширении судейской коллегии подавалась во время рассмотрения дел Эхуда Ольмерта и Шулы Закен. В прошлом расширенный состав рассматривал дела Ицхака Мордехая и Арье Дери. Адвокаты Сары Нетаниягу возражают против этого требования прокуратуры.

Перед открытием суда из окружения премьер-министра передали: "Впервые в истории жене политического лидера предъявлены обвинения за заказ еды, причем той еды, которую заказывал государственный свидетель Мени Нафтали, вопреки протестам Сары Нетаниягу. Обвинения базируются на незаконных, по сути недействующих административных правилах. Основной закон о правительстве постановляет, что только финансовая комиссия Кнессета имеет право принимать решения по поводу расходов на содержание резиденции главы правительства. Административное распоряжение о порядке работы повара в резиденции было принято за пять дней до вступления премьер-министра Нетаниягу в должность в 2009 году, никогда не было утверждено, как это требуется, финансовой комиссией Кнессета, а значит является незаконным. Обвинения, построенные на незаконных распоряжениях, не могут быть приняты судом".





