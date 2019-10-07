МИД Израиля разработал план по ограничению деятельности Турции в Иерусалиме

После антиизраильской речи на Генеральной ассамблее ООН президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац с той же трибуны заявил: "На днях я слышал нападки Эрдогана на Израиль. И я хочу сказать ему следующее: тот, кто жестоко угнетает турецкий народ, безжалостно расправляется с курдским меньшинством и поддерживает террористическую группировку ХАМАС, – последний, кто может читать мораль Израилю. Вы не султан, а Турция – не Османская империя. Позор!"

В понедельник, 7 октября, газета "Исраэль а-Йом" опубликовала статью под заголовком: "План, как остановить султана: Израиль против Эрдогана". Журналисты Ариэль Кахане и Йори Илон пишут: "В течение многих лет Эрдоган не только осуждает Израиль, но и пытается установить контроль над Восточным Иерусалимом. МИД Израиля решил положить этому конец и разработал план по его обузданию". С соответствующей инициативой выступил министр Кац. В ближайшее время план будет представлен на рассмотрение премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Поскольку речь идет о вопросе, напрямую связанном с безопасностью страны, нет проблем для утверждения плана переходным правительством, отмечается в публикации.

Судя по опубликованным данным, правительство Израиля ограничит действия на территории страны и, прежде всего, в Иерусалиме организаций и фондов, связанных с движением "Братья-мусульмане" и турецкой ассоциацией "Тика", действующей под патронажем Эрдогана. Отмечается, что только "Тика" переводит ежегодно 12 миллионов долларов, финансируя деятельность, направленную на борьбу "иудеизацией Иерусалима". Видимо, дипломатический статус главы этой ассоциации будет отменен, а в продлении туристической визы ему будет отказано.

Кроме того, израильские власти ограничат контакты представителей Вакфа с высокопоставленными чиновниками из Турции. Также будет пресечена деятельность организаций, налаживающих в Иерусалиме преподавание турецкого языка (отмечается, что работа в этом направлении уже ведется).

В публикации цитируется заявление Исраэля Каца: "Дни Османской империи прошли, Турции нечего искать в Иерусалиме".

В статье упоминается о деятельности турецкой ассоциации "Мирасимиз" ("Наше наследие"), которая занимается ремонтом зданий в арабских кварталах Иерусалима, причем арабские рабочие, нанятые этой ассоциацией, носят форму с изображением турецкого флага. Ассоциация открыто говорит, что ее цель: "Сохранение истории Османской империи, а также наследия и духовной культуры (мусульманского) Иерусалима для будущих поколений". Та же ассоциация проводит множество "социальных" мероприятий в арабских кварталах Иерусалима, включая раздачу продовольствия бедным семьям, финансирование экскурсий из Турции на Храмовую гору, сбор средств в Турции для нуждающихся арабских семей в Иерусалиме и т.д., пишет "Исраэль а-Йом".

В цитируемой публикации ничего не сказано о том, планирует ли правительство Израиля каким-то образом взять на себя ответственность за деятельность, которой до сих пор занимались турецкие ассоциации "Тика" и "Мирасимиз" – например, оказывать продовольственную помощь бедным арабским семьям в Иерусалиме и ремонтировать ветхие здания в арабских кварталах.



