В интервью "Маариву" Либерман оскорбил министров от "Ликуда"

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман выступил с крайне резкими нападками на премьер-министра Биньямина Нетаниягу и партию "Ликуд".

В интервью, которое Либерман дал журналисту газеты "Маарив" Бену Каспиту, он, помимо прочего, заявил: "Я не удивлюсь, если выяснится, что Нетаниягу и его люди задействуют частных сыщиков против меня и моей семьи. Так они привыкли угрожать другим. К сожалению, Биби не в состоянии понять такие вещи как дружба и верность".

Говоря о министре культуры и спорта Мири Регев, Либерман заявил: "Такой интеллектуал как Жаботинский, пришел бы в ужас, если бы одну минуту послушал Мири Регев, которая гордится, что никогда не держала в руках книги Чехова. Это оскорбление Народа Книги. Вот что получается, когда "бэhема" (скотине, корове, невежественному животному) доверяют министерство культуры". Когда журналист напомнил Либерману, что интервью будет опубликовано перед постом Йом Кипур, глава НДИ ответил: "Я от всего сердца извиняюсь перед рогатым скотом". Министра иностранных дел Исраэля Каца в том же интервью лидер НДИ назвал жалким лгуном.

Главу ШАС Арье Дери Либерман обвинил в предательстве: "В политике ссорятся и прощают. Это нормально. У политиков есть свои интересы и мировоззрение. Это не предательство. Но то, что сделал мне Арье, это предательство. Точка. После такого отношений быть не может".

Отвечая на вопрос, как он отреагирует, если "Ликуд" предложит ему ротацию на посту премьер-министра, Либерман ответил: "Я скажу им, чтобы они шли к чертовой матери. Меня интересует суть дела, а не ротация".

Реагируя на опубликованные цитаты из интервью Либермана, министр по делам культуры и спорта Мири Регев заявила следующее: "Либерман держит в заложниках целую страну. Он заботится только о своем эго. Перед постом Йом Кипур Либерман должен попросить прощения у Фаины Киршенбаум, Дани Аялона и многих других, кто были рядом с ним, кого он унизил и к кому повернулся спиной. Он создал целую партию, находящуюся под следствием. Этот человек, насаждающий в израильском обществе опасные нормы, угрожающие демократии, должен прежде всего посмотреть на себя и на свои поступки. Только чудо и таинственные обстоятельства помогли ему выпутаться из расследования по тяжким преступлениям".

Регев добавила: "Если он говорит о Чехове, то пусть пригласит всех на презентацию еще не написанной книги. Это будет его биография "Загадка опасного человека Либермана". Эту книгу многие будут читать. Ивет, и не забудьте передать привет вашему другу Мартину Шлафу".

Из канцелярии министра иностранных дел Исраэля Каца передали: "Либерман в бешенстве, так как его ложь вскрылась. Стало очевидным и его участие в заговоре с целью передачи мандата на формирование правительства после апрельских выборов Бени Ганцу, вопреки обещаниям Либермана поддержать Нетаниягу. Либерман угрожал клеветой, но иска так и не подал, так как он знает, что все это правда".

Полный текст интервью будет опубликован в газете "Маарив" 8 октября.

Об этом скандале сообщают многие арабские СМИ, в том числе телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой".





