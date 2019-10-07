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NEWSru.co.il :: В Израиле7 октября 2019 г., 09:18

Слушания по делам Нетаниягу. Опрос редакции NEWSru.co.il

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Биньямин Нетаниягу Авихай Мандельблит Слушания по делам Нетаниягу. Опрос редакции NEWSru.co.il
 
   
 
 
Биньямин Нетаниягу

 
   
 
 
Авихай Мандельблит

 
   
 
 
Слушания по делам Нетаниягу. Опрос редакции NEWSru.co.il
Фото NEWSru.co.il Фото 3 из 3

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью определения отношения нашей аудитории к расследованию по делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Накануне в министерстве юстиции в Иерусалиме адвокаты Нетаниягу представили свои доводы по "делу 4000" ("дело "Безек"") и обсудили "дело 1000" (о подарках, которые Биньямин Нетаниягу и члены его семьи получали от бизнесменов). 7 октября пройдет обсуждение "дела 2000" (о контактах между Нетаниягу и главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом).

Биньямину Нетаниягу могут предъявить обвинения в обмане общественного доверия, а также во взяточничестве.

После завершения слушаний, в офисе юридического советника правительства начнется обсуждение его итогов. Окончательное решение будет принято не позднее середины декабря.

Противники Нетаниягу требуют также, чтобы ему были предъявлены обвинения по "делу 3000" (дело о подлодках, приобретенных у Германии). По этому делу премьер-министр не является подозреваемым.

Слушания по делам Нетаниягу. Выскажите ваше мнение

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