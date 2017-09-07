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В Израиле

Активисты движения за права инвалидов блокировали мост на въезде в Иерусалим

время публикации: 12:37 | последнее обновление: 12:37 блог версия для печати фото
На въезде в Иерусалим. 7 сентября 2017 года

В четверг, 7 сентября, активисты общественных организаций за права инвалидов блокировали на короткое время движение у въезда в Иерусалим.

В ходе акции протеста было прервано движение по Струнному мосту у въезда в город.

Полиция восстановила движение, и колонная автомобилей активистов на низкой скорости движется по шоссе №1 в направлении Иерусалима.

Дорожная полиция предупреждает о возможных пробках на шоссе.

Активисты движения за права инвалидов проводят регулярные демонстрации, блокируя движение по центральным магистралям страны. Они добиваются повышения пособий по инвалидности.

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Четверг, 7 сентября 2017 г.
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