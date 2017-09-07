Активисты движения за права инвалидов блокировали мост на въезде в Иерусалим

В четверг, 7 сентября, активисты общественных организаций за права инвалидов блокировали на короткое время движение у въезда в Иерусалим.

В ходе акции протеста было прервано движение по Струнному мосту у въезда в город.

Полиция восстановила движение, и колонная автомобилей активистов на низкой скорости движется по шоссе №1 в направлении Иерусалима.

Дорожная полиция предупреждает о возможных пробках на шоссе.

Активисты движения за права инвалидов проводят регулярные демонстрации, блокируя движение по центральным магистралям страны. Они добиваются повышения пособий по инвалидности.