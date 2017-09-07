Продлен арест бывшего главы канцелярии Нетаниягу

В четверг, 7 сентября, мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил на пять дней срок содержания под стражей Давида Шарана бывшего главы канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Шаран подозревается в причастности к делу 3000.

В ходе судебного заседания представитель полиции заявил: "Подозреваемый, занимая общественную должность, продвигал интересы частных бизнесменов, получая за это крупные суммы денег. Он подозревается в том, что пытался скрыть пути поступления средств".

4 сентября сайт NRG сообщал, что полиция взвешивает возможность вызвать на допрос по делу 3000 министра энергетики Юваля Штайница. Согласно опубликованной информации, следователи намерены получить от Штайница свидетельские показания, касающиеся периода его пребывания на должности министра стратегического планирования. Штайниц занимал этот пост с марта 2013 по май 2015 года, а главой его канцелярии в этот период был Давид Шаран, ставший позднее главой канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 3 сентября Шаран был задержан по подозрению в причастности к делу 3000.

Шаран подозревается в том, что получал взятки от Мики Ганора, являвшегося представителем германского концерна ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок. Полиция намеревается проверить, что именно было известно Ювалю Штайницу о действиях главы своего штаба.

Как писала газета "Исраэль а-Йом", после предоставления Мики Ганору статуса государственного свидетеля, он дал показания, которые привели ко второй волне задержаний подозреваемых, среди которых был и Давид Шаран.