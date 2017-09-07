"Игра на опережение". Начальники КПП на границе Газы о своей работе

Корреспондент NEWSru.co.il побывал на границе с сектором Газы и побеседовал с ответственными за работу КПП "Эрез" и КПП "Керем Шалом" – Шломо Цабаном и Ами Шакедом.

"Слабое население означает сильный ХАМАС"

19 января 2006 года, согласно решению израильского правительства, ЦАХАЛ передал под контроль министерства обороны первый контрольно-пропускной пункт, которым стал КПП "Эрез" на границе между Израилем и северной частью сектора Газы. Руководство работой КПП было поручено Шломо Цабану – бывшему офицеру ЦАХАЛа, 28 лет служившему в секторе Газы и демобилизовавшемуся в 2004 году, незадолго до размежевания.

Цабан напоминает, что, по плану Ариэля Шарона и других архитекторов "размежевания", какие-либо отношения между Израилем и сектором должны были стать результатом общего соглашения между Израилем и палестинской администрацией. Однако, как утверждает Цабан, в Израиле, который вместе с США поддерживал проведение в феврале 2006 года в Иудее и Самарии, арабской части Иерусалима и секторе Газы демократических выборов, не предполагали, что на выборах в Газе может победить ХАМАС. При этом, по мнению Цабана, победа ХАМАСа была предопределена, поскольку уход израильтян из сектора лишил работы десятки тысяч жителей Газы, а ФАТХ был всегда известен своей коррумпированностью.

"Когда ты сидишь на КПП и через тебя проезжает верхушка ФАТХа – на БМВ, в "Версаче" и "Ролексах", ты понимаешь, что простой народ, который сильно бедствует, не может этого не видеть. Жители Газы голосовали не за ХАМАС, а против ФАТХа. Сейчас, конечно, они сделали бы другой выбор, но выборов в Газе больше не будет", – говорит Цабан.

В начале 2007 года между руководством ФАТХа и ХАМАСа было достигнуто соглашение и создано коалиционное правительство, которое продержалось всего несколько месяцев, распри между лидерами этих организаций закончились июньским переворотом – три тысячи боевиков ХАМАСа свергли администрацию ФАТХа с армией, в которой служили 30 тысяч человек.

"Активно в перевороте принимали участие всего 220 боевиков ХАМАСа. Но руководство организации запланировало переворот на период отсутствия в секторе Газы Мухаммада Дахлана – заклятого врага Махмуда Аббаса, и когда Аббасу позвонили и сообщили о перевороте, тот сказал своим людям сложить оружие и разойтись по домам. Но ХАМАСу этого было мало, поэтому лидеры ФАТХа, справедливо опасаясь за свою жизнь, ринулись в Израиль. В течение трех дней мы пропустили всю уцелевшую верхушку ФАТХа в Газе – человек 300. А ХАМАС снял оставшихся без лидеров 70 тысяч человек ФАТХа со всех ключевых постов – в больницах, университетах и так далее, и поставил своих людей", – вспоминает Цабан.

После захвата ХАМАСом власти в Газе военно-политический кабинет Израиля принял решение ужесточить контроль над сектором и ввести практически полную блокаду сектора – ввоз товаров был сокращен до необходимого для выживания минимума, экспорт товаров был полностью запрещен, были наложены жесткие ограничения на поставки в сектор топлива, а также на передвижение людей между Газой и остальной территорией ПА. В частности, был полностью прекращен поток рабочих из сектора в Израиль. До этого, как говорит Цабан, КПП "Эрез" ежедневно пропускал в Израиль до 10 тысяч рабочих и торговцев.

Впоследствии на КПП был построен терминал площадью 35 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 50 тысяч человек.

После захвата ХАМАСом власти в секторе Газы и до 2013 года основными "воротами", через которые жители могли покинуть сектор, был пограничный переход "Рафах" (в Израиле его принято называть "Рафиах") на границе с Египтом. С 2013 года граница с Египтом практически все время закрыта, и единственным путем для жителей Газы остался КПП "Эрез" на северной границе с Израилем. Как уже ранее сообщала редакция NEWSru.co.il, в 2014 году через КПП "Эрез" были пропущены 65.539 жителей сектора Газы, в 2015 – 103.784, в 2016 – 99.864. После того, как 30 мая 2016 года министром обороны Израиля был назначен Авигдор Либерман, по словам Цабана, ситуация снова изменилась и число человек, проходящих через "Эрез", сократилось примерно на 60%.

"После операции "Нерушимая скала" (июль-август 2014 года) КПП "Эрез" пропускал около 2500 человек в день (в обе стороны). Когда кресло министра обороны занял Авигдор Либерман, он в первую очередь распорядился прекратить пускать в Израиль из сектора Газы паломников на Храмовую гору. Кроме того, сильно сократилось число торговцев – если раньше разрешение на въезд в Израиль получали почти 4 тысячи торговцев, то теперь их всего 800. Таковы были рекомендации ШАБАКа, и Либерман точно следует этим рекомендациям, тогда как предыдущий министр обороны (Моше Яалон) также учитывал мнение штаба координатора действий правительства на территориях, который занимается гражданским населением", – объясняет Цабан и отмечает, что ему понятна позиция Либермана, однако была понятна и позиция Яалона, который старался прислушиваться к штабу координатора действий правительства на территориях, осознавая, что, вопреки распространенному мнению, бедное и слабое население сектора Газы не приводит к ослаблению ХАМАСа.

"Слабое население означает сильный ХАМАС. И наоборот. Если население станет более сильным, хотя бы экономически, ХАМАС начнет терять власть. Так построено арабское общество", – говорит Цабан.

На сегодняшний день через "Эрез" проходят около тысячи человек ежедневно (500 в Израиль и 500 в Газу). Около 40% – гуманитарные случаи, еще столько же – торговцы. Остальные – дипломаты, иностранные журналисты, работники международных организаций.

Как объясняет Шломо, израильские службы безопасности сопровождают в обязательном порядке только тех жителей Газы, которые идут в Израиль, чтобы навестить своих родственников, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Также сопровождаются автобусы с пассажирами, получившими разрешение на въезд в Израиль только для того, чтобы добраться до КПП "Алленби". При этом, как подчеркивает Цабан, на "Эрезе" существует система распознавания лиц, через которую и проходят люди, которые пытаются вернуться из Израиля в Газу.

После нескольких терактов, совершенных на "Эрез", руководство КПП изменило систему пропуска людей. Терминал разбит на два отсека, и когда житель Газы входит в терминал, его проверяют сначала палестинские работники, потом он проходит через металлоискатели и рентген (по словам Цабана, больше нигде в мире на границе не стоит такое оборудование), и уже только после паспортного контроля получает свои вещи, одновременно с ним проходящие досмотр. С израильтянами гости из Газы соприкасаются уже после всех проверок, поскольку просвечивающие аппараты управляются на расстоянии.

По такому же принципу работает и КПП для грузов "Керем Шалом", расположенный на юге сектора Газы.

"Газа - моя родина"

В 2006 году Управление аэропортов Израиля, отвечающее также за контроль над наземными КПП, открыло для провоза грузов КПП "Керем Шалом". В том же году под началом Шломо Цабана оказался Ами Шакед, который до размежевания в течение 20 лет был начальник службы безопасности Гуш-Катифа.

В 2008 году КПП перешел в ведомство министерства обороны Израиля, которое назначило Ами Шакеда, в то время помощника Шломо Цабана, начальником "Керем Шалом".

На КПП работают 150 израильтян и еще 70 палестинских арабов. Пропуск грузов происходит таким же образом, как пропуск людей на "Эрезе". Территория КПП разбита на несколько отсеков. Израильские водители выгружают товар и удаляются. Товар проверяют сотрудники КПП, после чего в отсек въезжает уже нанятый израильскими властями водитель из Газы, чтобы вывезти груз в сектор.

Недавно на "Керем Шалом" был построен конвейер для транспортировки грузов, но он все еще находится на стадии испытаний.

При этом с КПП можно видеть приграничную полосу сектора Газы, где проводятся работы по прокладыванию туннелей, ведущих на территорию Египта и Израиля.

Ами Шакед объясняет, что новые туннели ХАМАСа достигают длины в почти три километра – это легко проверяется по горам песка, которые видны с израильской стороны. Египтяне регулярно взрывают туннели, однако каждый такой туннель можно уничтожать только на коротких участках, и уже через несколько дней ХАМАС их восстанавливает. По словам Шакеда, в отличие от прошлых лет, когда боевики строили туннели, по которым могли пройти машины с грузами, в настоящее время туннели строятся гораздо уже и по ним переправляется в основном мелкая контрабанда.

Напомним, как уже писала наша редакция, среди товаров, запрещенных между 2007 и 2010 годами к ввозу в сектор Газы, были, например, шоколад, кинза и туалетная бумага. Запрет действовал по принципу "все, что не разрешено, запрещено", и вышеуказанные товары просто не входили в список товаров разрешенных. В 2010 году, после инцидента с турецким судном "Мави Мармара", Израиль ослабил блокаду сектора и разрешил ввоз большинства товаров, за исключением так называемых "предметов двойного назначения", которые могут быть использованы в военных целях. В частности, речь шла о строительных материалах. Хотя на практике введенные ограничения не всегда соблюдались.

ПНА, формально управляющяя сектором Газы, но не контролирующая эту территорию, взимает налоги с ввозимых в сектор товаров. При этом ХАМАС также облагает импортеров налогом. В результате, жителям Газы приходится платить двойной налог на товары.

Практически полное ограничение на экспорт товаров оставалось в силе до 2014 года. Если до 2007 года основными рынками для экспорта из Газы были Израиль и ПА, то после 2007 года сектор мог экспортировать товары только за рубеж, что постепенно привело к экономическому краху и рекордному уровню безработицы в Газе.

Очередное ослабление блокады произошло в ноябре 2014 года, когда после окончания операции "Нерушимая скала" военно-политический кабинет принял решение разрешить ввоз товаров из сектора Газы в Израиль и ПА.

По данным, полученным нашей редакцией от пресс-службы штаба координатора действий правительства на территориях (COGAT), в 2016 году из сектора Газы было вывезено 31.287 тонн товаров – около 180 грузовиков в месяц, тогда как с 2007 по 2014 годы в месяц из сектора Газы выезжало не более 15 грузовиков с товарами.

Ами Шакед уточняет, что за 2013 год через "Керем Шалом" прошло 64.123 грузовика. 253 были задержаны. В 2014 году – 69.368, 254 были задержаны. В 2015 году, после операции "Нерушимая скала", когда было принято решение о ввозе товаров и ослаблении блокады, число грузовиков, которые прошли через КПП, составило 153.576, 750 грузовиков были задержаны. Дальше цифры продолжают расти. В 2016 году общее число грузовиков с товарами, прошедшее через "Керем Шалом", составило 178.307. При этом 1.226 грузовиков были задержаны на КПП.

В обычный день через "Керем Шалом" проходит около 800 грузовиков с товарами, в основном – стройматериалами.

На столе у Шакеда лежит небольшая "библия", в которой перечислены запрещенные к ввозу в Газу товары и товары "двойного назначения". Начальник КПП объясняет, что регулируется не только вид товаров, но и их количество. И чем больше пропускают в Газу товаров, тем больше становится число грузовиков, которые пытаются провезти контрабанду.

"ХАМАС постоянно учится и совершенствуется. Но мы тоже учимся. У нас идет постоянная игра на опережение, и расслабляться нельзя ни на минуту", – рассказывает начальник КПП.

При этом в ходе военных операций, в частности, во время операции "Нерушимая скала", КПП "Керем Шалом" продолжал работать и пропускать грузы почти ежедневно, несмотря на постоянные обстрелы. В этот период через КПП проходили только грузы "гуманитарного" назначения – продукты питания, медикаменты, а также электроэнергия.

"Я прожил в Газе больше 20 лет, Газа – моя родина. Я отделяю террористов от мирного населения. И, ведя борьбу с ХАМАСом, я не хочу вести борьбу с простыми людьми", – говорит Шакед.

Материал подготовила Алла Гаврилова





