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В Израиле

Полиция Израиля просит помощи в розыске Иды Голованов, жительницы Афулы

время публикации: 19:59 | последнее обновление: 19:59 блог версия для печати фото
Полиция Израиля просит помощи в розыске Иды Голованов, жительницы Афулы

Полиция Северного округа просит помощи населения в розыске жительницы Афулы Иды Голованов, 69 лет, которая имеет проблемы со здоровьем и принимает лекарства на регулярной основе.

В последние раз Иду Голованов видели 6 сентября текущего года в районе улицы Кореш.

Приметы пропавшей: одета в серую блузку и черные брюки, телосложение нормальное, волосы седые, коротко постриженные, говорит по-русски, носит очки.

Тех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 100 или же обратиться в полицию Афулы по номеру 04-652-4444.

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Четверг, 7 сентября 2017 г.
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