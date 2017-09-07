Полиция Израиля просит помощи в розыске Иды Голованов, жительницы Афулы

Полиция Северного округа просит помощи населения в розыске жительницы Афулы Иды Голованов, 69 лет, которая имеет проблемы со здоровьем и принимает лекарства на регулярной основе.

В последние раз Иду Голованов видели 6 сентября текущего года в районе улицы Кореш.

Приметы пропавшей: одета в серую блузку и черные брюки, телосложение нормальное, волосы седые, коротко постриженные, говорит по-русски, носит очки.

Тех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 100 или же обратиться в полицию Афулы по номеру 04-652-4444.